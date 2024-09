À onze contre dix, Monaco fait tomber le Barça

Monaco 2-1 Barcelone

Buts : Akliouche (16e) et Ilenikhena (71e) pour l’ASM // Yamal (28e) pour le Barça

Expulsion : García (10e) à Barcelone

Six ans après sa dernière apparition dans la cour des très grands, l’AS Monaco n’espérait pas un aussi beau cadeau qu’une expulsion précoce pour que le match attendu contre le Barça en devienne un autre. Le pressing gagnant de Takumi Minamino et la relance foireuse de Marc-André ter Stegen auront poussé le pauvre Eric García à la faute dès la 10e minute à l’entrée de la surface. En Principauté, le FC Barcelone a dû se débrouiller en infériorité numérique, et les Monégasques ont su profiter de cet avantage pour s’offrir le leader de Liga et un premier succès dans cette nouvelle Ligue des champions (2-1).

Les jeunes prennent le pouvoir

Les Catalans s’attendaient sans doute à vivre une autre rencontre, dans une autre configuration, et ils n’auront même pas eu le temps d’être dangereux à onze contre onze. Le carton rouge de Garcia a donné des ailes et de la confiance aux Monégasques, pourtant proches d’être les premiers à craquer avant le retour parfait de Wilfrid Singo devant Raphinha, parti seul défier Philipp Köhn (13e). Puisqu’il ne faut plus parler d’âge aux joueurs de nos jours, la jeunesse a pris le pouvoir, d’un côté comme de l’autre. Maghnes Akliouche, 22 ans, a montré la voie pour sa grande première en Ligue des champions : trouvé sur le côté droit, le vice-champion olympique a foncé vers la surface, claqué un crochet pour éliminer Pedri, et conclu en fermant son pied gauche pour tromper Ter Stegen (1-0, 16e).

MAGHNES AKLIOUCHE OUVRE LE SCORE FACE AU FC BARCELONE, QUEL BUT ! 😱 Le contrôle, l'enchaînement, la frappe… 🥵#ASMFCB| #UCL pic.twitter.com/3GZTrZTXlL — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 19, 2024

Oui, mais voilà, celui qui est peut-être l’un des meilleurs joueurs au monde cet été a répondu sans attendre très longtemps. Sur un long ballon de Marc Casado, Lamine Yamal n’a pas fait ses 17 ans et l’a joué à l’expérience pour se débarrasser de ses adversaires, avant de dribbler Mohamed Salisu et d’égaliser en imitant Akliouche en surprenant Köhn sur sa gauche (1-1, 28e). Tout cela sous les yeux d’un homme de 61 ans, Michael Jordan, présent dans les tribunes de Louis-II pour l’occasion.

Ilenikhena fait les présentations

Le seul tir cadré de la partie côté catalan aura fait mouche et les garçons du Rocher nous ont longtemps fait croire qu’ils ne parviendraient pas à profiter de leur supériorité numérique pour s’offrir un succès de gala. La faute à une défense barcelonaise maligne pour mettre hors jeu les attaquants, dont Breel Embolo, toujours aussi peu inspiré dans la zone de décision. Il y a eu la tentative de Takumi Minamino dans le petit filet (38e), un coup franc plongeant de Lamine Camara (44e) et un pétard lointain de Vanderson pour obliger Ter Stegen à se détendre (57e).

Surtout, l’ASM n’a pas baissé la tête, encore moins au retour des vestiaires, assumant d’être à onze contre dix et poussant le Barça dans ses retranchements. D’où le choix d’Adi Hütter, dès la pause, de miser sur Aleksandr Golovin à la place de Camara, averti, pour installer le Russe en rampe de lancement. Ce n’était pas le soir d’Embolo, son remplaçant, un autre gamin de 18 ans s’est donc occupé de remettre Monaco devant à l’aube du dernier quart d’heure. Trop haut, le bloc catalan s’est fait avoir sur une longue ouverture de Vanderson pour George Ilenikhena, qui a allumé Ter Stegen, dont la main n’aura pas été assez ferme pour empêcher le but (2-1, 71e). La suite, c’est Monaco qui ne lâche pas, avec Folarin Balogun qui teste Ter Stegen et le Barça qui échappe à un penalty après consultation de la VAR, à la suite d’un contact entre Martínez et l’ancien attaquant rémois. Il faudra compter avec les Rouge et Blanc, dans cette Ligue des champions.

Monaco (4-2-3-1) : Köhn – Singo, Kehrer, Salisu, Vanderson – Zakaria, Camara (Golovin, 46e) – Akliouche, Minamino (Balogun, 69e), Ben Seghir (Caio Henrique, 69e) – Embolo (Ilenikhena, 59e). Entraîneur : Adi Hütter.

Barcelone (4-2-3-1) : Ter Stegen – Koundé, Cubarsí (Torres, 80e), Martínez, Baldé – Casadó, García – Yamal (Martin, 80e), Pedri (Torre, 83e), Raphinha – Lewandowski (Domínguez, 80e). Entraîneur : Hans-Dieter Flick.

Les notes de Monaco-Barcelone