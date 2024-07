L'AS Monaco finit par recruter son George à elle

À défaut d’avoir eu Georges Mikautadze, ils ont un nouveau George.

L’AS Monaco a officialisé l’arrivée de George Ilenikhena. Le montant du transfert est estimé, selon L’Équipe, à près de 17 millions d’euros. À 17 ans, l’attaquant a connu la Ligue des champions cette saison avec le club belge du Royal Antwerp, où il a joué un an après avoir été formé à Amiens. Né au Nigeria, le Franco-Nigérian a intégré le groupe pro d’Amiens à 16 ans, et est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue 2, à 16 ans et 4 mois.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de George Ilenikhena 🆕 L’attaquant franco-nigérian portera le numéro 21 ✍️#WelcomeIlenikhena pic.twitter.com/1ZzpP3HzOn — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 25, 2024

Quarante ans après Weah, un nouveau roi George à Monaco ?

Wissam Ben Yedder fait ses adieux à Monaco en vidéo