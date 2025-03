Biereth a le choix entre 4 sélections

Le choix du roi.

Auteur d’un triplé lors de la victoire de Monaco contre Reims (3-0), Mika Biereth vient d’enchaîner trois triplés de suite en Ligue 1 à domicile, une première depuis Thadée Cisowski en 1956. Arrivé en provenance de Sturm Graz cet hiver, l’attaquant de 22 ans n’a pas eu besoin de temps d’adaptation puisqu’il a déjà planté 10 pions pour ses 7 premiers matchs de championnat, du jamais vu depuis plus de 75 ans en Ligue 1.

Meilleur buteur des équipes du Top 5 européen en 2025, Mika Biereth attire forcément les clubs étrangers mais aussi les sélections. Car si l’attaquant de l’AS Monaco a joué avec le Danemark en U19 et en Espoirs, il n’est visiblement pas arrêté sur son choix, lui qui est né à Londres d’un père dano-allemand et d’une mère bosnienne. Une situation cocasse sur laquelle il s’est exprimé en zone mixte dans des propos rapportés par RMC Sport : « En venant ici il y a un mois et demi, je ne pensais pas que ces questions allaient se poser. Mais ça semble être le cas maintenant. Dès que vous avez de bons résultats en club, ces choses arrivent toutes seules. Je suis dans une situation unique. Peu de joueurs peuvent représenter quatre pays. Et pas n’importe quels pays non plus. Ma mère est née et a grandi en Bosnie, mon père est mi-danois, mi-allemand et j’ai vécu en Angleterre. C’est une situation unique »

Spoiler : il ne va pas choisir la Bosnie-Herzégovine.

