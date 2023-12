Un Barça médiocre battu par Antwerp

Royal Antwerp 3-2 FC Barcelone

Buts : Vermeeren (2e), Janssen (56e) et Ilenikhena (90e+2) pour les Reds // Torres (35e) et Guiu (90e+1) pour les Blaugrana

Le Barça fait tout à l’Anvers.

Le FC Barcelone s’est cassé les dents sur un Royal Antwerp profitant de chaque largesse blaugrana pour finalement s’imposer 3-2 dans un Bosuilstadion bouillant. Xavi peut dire merci à Porto, qui a fait le taf face au Shakhtar et permet donc au Barça de conserver sa première place du groupe H malgré tout.

Il y avait eu Bryan Zaragoza (17 secondes), Samu Omorodion (18 secondes) et il y aura donc aussi Arthur Vermeeren. Le match tout juste entamé, le milieu belge allume Iñaki Peña après 75 secondes, profitant d’une mauvaise relance de ce dernier pour Oriol Romeu, qui perd le ballon dans ses pieds (1-0, 2e). Le ton est donné, et les locaux enchaînent avec une frappe surpuissante de Vincent Janssen qui bute sur le gardien catalan au premier poteau (10e). Face à un Barça perdu, Antwerp s’offre même de longues phases de possession, grâce notamment à son buteur Vermeeren, qui fait des misères au cœur du jeu barcelonais. Le Barça sort finalement la tête de l’eau grâce à un éclair de génie de Lamine Yamal, revenant dans l’axe pour décaler Ferran Torres, qui devance la charnière belge (1-1, 35e).

Au retour des vestiaires, les Catalans prennent encore un pion belge, après un numéro dans la surface de Janssen, finalement refusé pour un hors-jeu infime (49e). Un peu tendus, les Blaugrana manquent de voir leur capitaine, Sergi Roberto, être exclu après un gros tacle sur Mandela Keita. Là encore, la VAR sauve les visiteurs (53e). Mais les signes du destin ne suffisent pas, et Oriol Romeu offre un nouveau but à son adversaire du soir. Mis sous pression par Alhassan Yusuf, le milieu catalan perd le ballon et laisse son vis-à-vis remettre pour Janssen, qui croise (2-1, 56e). C’en est trop pour Xavi, qui fait rentrer l’armada et voit son équipe enfin se procurer une occasion sur une percée de Pedri (66e). Après 30 minutes de néant, l’espoir renaît côté catalan, quand Marc Guiu, 17 ans, smashe un coup franc d’Ilkay Gündoğan dans les cages de Jean Butez (2-2, 90e+1). Mais comme sur FIFA, le Barça prend un but à l’engagement, sur un ballon qui traîne en profondeur et bien négocié par un autre gamin de 17 ans, George Ilenikhena (3-2, 90e+2).

10 tirs dont 5 cadrés côté belge, 9 tirs dont 3 cadrés côté blaugrana, Xavi va avoir du mal à se trouver encore des excuses.

Royal Antwerp (4-5-1) : Butez – De Laet (van den Bosch, 90e+4), Alderweireld, Coulibaly, Wijndal – Kerk (Bataille, 69e), Keita, Vermeeren, Yusuf, Ejuke (Corbanie, 79e) – Janssen (Ilenikhena, 79e). Entraîneur : Mark van Bommel.

FC Barcelone (4-3-3) : Peña – Font (Cancelo, 60e), Koundé, Christensen, Balde – Roberto (Casado, 75e), Romeu (Gündoğan, 60e), López (Pedri, 60e) – Yamal, Lewandowski (Guiu, 72e), Ferran. Entraîneur : Xavi.