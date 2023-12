Zaïre-Emery perd déjà son record de plus jeune buteur français !

L’Europe parle français.

Dans la lignée de son excellent début de saison, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune buteur français de la Ligue des champions en battant le record de Karim Benzema. Le milieu du PSG, 17 ans et 280 jours au compteur, a écrit l’histoire en égalisant sur la pelouse de Dortmund à la 51e. Il ne sera pas resté en haut de la chaîne alimentaire très longtemps puisqu’une grosse demi-heure plus tard, George Ilenikhena lui a chipé le record en crucifiant le FC Barcelone. Le héros du Royal Antwerp récupère donc la première place honorifique, à 17 ans et 119 jours.

17 – Plus jeunes buteurs 🇫🇷 en Ligue des Champions : 🥇 George Ilenikhena ce soir (17 ans et 119 jours)🆕 🥈 Warren Zaïre-Emery ce soir (17a 280j) 🥉 Karim Benzema en décembre 2005 (17a 352j) Espoir. #BVBPSG pic.twitter.com/hQr0wCXWQ9 — OptaJean (@OptaJean) December 13, 2023

Donnez nous tout de suite la Coupe du monde 2030, on gagnera du temps.

Un Barça médiocre battu par Antwerp