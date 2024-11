George Ilenikhena se verrait bien jouer un mauvais tour au PSG

Monaco peut-il refaire le coup de 2017 ?

Longtemps menée au score en Alsace, l’AS Monaco est parvenue à complètement renverser Strasbourg en fin de partie. Une victoire qui ramène provisoirement l’ASM à trois points du PSG. « On perdait 1-0, c’était dur de revenir face à une belle équipe de Strasbourg. On a su rester ensemble, se battre jusqu’au bout, avec cette victoire on est très content », assurait le dernier buteur asémite George Ilenikhena après coup, au micro de Bein Sports.

Des rêves de titre pour Monaco ?

Et ne comptez pas sur le jeune attaquant pour masquer ses ambitions. « On a une très bonne équipe, de très bons remplaçants comme de très bons titulaires. Les remplaçants ont su faire le job aujourd’hui en rentrant, a-t-il apprécié avant d’annoncer la couleur. Après deux défaites en championnat, il fallait revenir avec une victoire. On l’a fait et on va essayer de raccrocher le PSG. » Des Parisiens qui se déplacent à Angers, ce samedi soir avec l’objectif de reprendre leurs distances, tout en se rassurant quelque peu.

Peur sur la capitale.

