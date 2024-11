Gyökeres et le Sporting ridiculisent Manchester City

Sporting CP 4-1 Manchester City

Buts : Gyökeres (37e et 49e SP et 80e SP) et Araujo (46e) pour le Sporting // Foden (4e) pour les Citizens

Le cyborg 2.0.

Surpris d’entrée, le Sporting CP a offert un magnifique cadeau d’adieu à son entraîneur Rúben Amorim, qui dirigeait son dernier match au Portugal face à Manchester City (4-1) avant de filer à United. Pour ses futurs voisins, c’est un troisième revers de rang pour les Skyblues, pour qui rien ne va plus.

Phil Foden avait pourtant glacé le stade José-Alvalade d’entrée après avoir lui-même récupéré le ballon haut (0-1, 4e), mais malgré une nette domination, les Citizens ne se mettent pas à l’abri. Et le paient très cher. Lancé plein axe, Viktor Gyökeres pique parfaitement son ballon pour ramener les siens à hauteur (1-1, 37e).

Et pendant ce temps-là, Victor Gyökeres marque un triplé face à Manchester City 🥵#SCPMCI | #UCL pic.twitter.com/ymavL7Zojp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 5, 2024

Gyökeres ringardise Haaland

Simple accroc pour les champions d’Angleterre ? Pas vraiment, puisqu’ils coulent une bonne fois pour toutes en quelques minutes au retour des vestiaires. Maximiliano Araujo fait passer le Sporting devant sur la première action du second acte (2-1, 46e), avant que Joško Gvardiol ne bouscule Francisco Trincão pour permettre à Gyökeres de marquer à nouveau sur penalty (3-1, 49e). Un exercice dans lequel Erling Haaland échoue, envoyant un missile sur la barre, avant de voir son alter ego suédois s’offrir un triplé, toujours depuis les onze mètres (4-1, 80e). Voici donc la plus large défaite de Manchester City sur la scène européenne depuis six ans, alors que les doutes commencent à poindre dans le nord de l’Angleterre.

Vivement les prochains duels entre Guardiola et Amorim.

Pronostic Manchester City Sporting Portugal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions