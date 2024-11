Le classement provisoire de la Ligue des champions

La France en force.

La première soirée de cette quatrième journée de Ligue des champions a réservé un grand spectacle, ainsi que quelques surprises. En étrillant le Bayer Leverkusen, Liverpool s’est octroyé le fauteuil de leader provisoire, talonné par le Sporting CP et Monaco. En résistant à la Juve, Lille reste barragiste, en douzième position.

✅✅✅✅ 4/4 Champions League wins: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool ❌❌❌❌ 4/4 Champions League defeats: 🇩🇪 Leipzig 🇦🇹 Sturm Graz 🇸🇰 Slovan Bratislava pic.twitter.com/xA41T2lSCy — Football Rankings (@FootRankings) November 5, 2024

Tous deux baladés, Manchester City et le Real ne sont pas largués pour autant. Avec sept points, les Citizens occupent une très honorable sixième place, tandis que les Merengues sont dix-septièmes après ce deuxième revers en quatre journées. Respectivement opposés à l’Atlético de Madrid et au Sparta Prague, le PSG et Brest auront l’occasion de gratter quelques places ce mercredi soir, tant le classement est serré à tous les niveaux.

Vous la voyez venir, la remontada du Bayern qui écrase tout le monde pour terminer premier ?

