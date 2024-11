Lille et la Juventus dos à dos

Lille 1-1 Juventus

Buts : David (27e) pour les Dogues // Vlahović (60e SP) pour la Vieille Dame

On s’est bien dit que le monde étoilé était fait pour le LOSC cette saison, quand on a vu l’équipe de Bruno Genesio devant la Juventus pendant une trentaine de minutes, ce mardi soir. Après ses deux exploits majuscules contre les deux Madrid, Lille aurait pu s’offrir un troisième gros nom européen, dans un Pierre-Mauroy décidément bouillant, mais qui n’a pas trop été frustré de voir ses protégés de contenter d’un point plutôt mérité face à la Vieille Dame rajeunie par Thiago Motta (1-1). Pour beaucoup de clubs français, ce serait un excellent résultat, dans le cas de Lille, c’est une avancée supplémentaire vers une qualification, puisque les Dogues ont déjà ramassé sept points après quatre journées (dont une première totalement ratée à Lisbonne). À mi-parcours, il serait presque décevant de ne pas retrouver les Nordistes au moins en barrages, ce qui est déjà une victoire.

Zhegrova fait le show

Les premières minutes ont laissé deviner la configuration d’une partie de la rencontre qui allait se jouer entre une Juventus désireuse de confisquer le ballon le plus longtemps possible et des Lillois acceptant de piquer au bon endroit au bon moment. Il y en a beaucoup pour Bruno Genesio, à juste titre, lors de ces soirées-là, mais ce sont trois hommes sur le terrain qui ont laissé penser qu’un nouvel exploit était possible, ce mardi. Après une entame tranquille, à peine marquée par des approches assez peu dangereuses (Jonathan David côté LOSC, Andrea Cambiaso et Dusan Vlahović côté Juve), Edon Zhegrova a sorti ses muscles, son talent et sa cape de super-héros. L’international kosovar qu’on a parfois autant envie d’insulter que de câliner a fait en sorte que l’on oublie l’ouverture du score logiquement refusée à Teun Koopmeiners pour une position de hors-jeu de Vlahović (24e). Dans son propre camp, la dynamite lilloise s’est débarrassée de Juan Cabal pour se retourner, avancer sur le terrain, et offrir une passe à laquelle lui seul avait pensé dans la course de Jonathan David, légèrement excentré côté droit, mais largement adroit pour faire flancher Michele Di Gregorio (1-0, 27e). Le quatrième pion du Canadien en Ligue des champions cette saison et des émotions, encore, pour les fidèles de Pierre-Mauroy.

JONATHAN DAVID OUVRE LE SCORE FACE À LA JUVENTUS ! 😱 Le travail de Zhegrova à la passe décisive, c'est exceptionnel 🥵#LOSCJuve | #UCL pic.twitter.com/nOGv7IsjbG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 5, 2024

Chevalier a fini par céder

Les joueurs offensifs à l’honneur et, à l’autre bout, un gardien longtemps en état de grâce. On ne sait pas si Didier Deschamps était devant Koh-Lanta ou le match du LOSC, mais Lucas Chevalier a encore envoyé quelques messages, dont un arrêt réflexe magistral sur une reprise instantanée de Vlahović, à la réception d’un centre de Manuel Locatelli (34e). Il a récidivé après la pause en continuant à calmer les velléités turinoises, restant maître dans les airs et repoussant une frappe de Khephren Thuram (54e). Les grands derniers remparts ont toujours besoin d’une petite dose de chance, Chevalier s’est dit qu’il en avait ce soir quand Koopmeiners s’est vu refuser un nouveau but (41e).

Jusqu’à ce que Benjamin André ne se rende coupable d’une faute dans la surface en tendant la jambe pour bloquer Francisco Conceição, offrant ainsi la possibilité à Vlahović de fissurer la muraille Chevalier d’un contrepied parfait (1-1, 60e). Il était alors question de ne pas tout gâcher pour le LOSC, qui a continué de rappeler qu’il fallait en faire beaucoup pour le mettre en danger, Conceição voyant sa frappe détournée en corner (75e). Dans un monde rêvé, Zhegrova aurait fini par trouver la clé une seconde fois, mais son numéro dans la surface s’est conclu par un pétard éteint par Di Gregorio (78e), vigilant sur la tentative lointaine de l’agitateur numéro un des Dogues (83e). Lille a bien fini, mais cela n’a pas suffi, façon de parler : cette équipe dégage quelque chose, même avec une ribambelle d’absents, même après avoir disputé son dix-neuvième match cette saison et même après avoir concédé un nul à la maison.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Diakité, Mandi, Alexsandro, Gudmundsson (Bakker, 81e) – Bouaddi, André – Zhegrova, Ang. Gomes (Mukau, 55e), Sahraoui (Fernandez-Pardo, 87e) – David. Entraîneur : Bruno Genesio.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio – Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal (Savona, 68e) – Locatelli, Thuram (Mckennie, 68e) – Conceição, Koopmeiners, Yıldız (Mbangula, 81e) – Vlahović (Weah, 68e). Entraîneur : Thiago Motta.

