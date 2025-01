Le derby de Turin se finit sans vainqueur et sans entraîneurs

Torino 1-1 Juventus

Buts : Vlašić (45e+1) // Yildiz (8e)

Comme un début de crise.

Contrariée par la Fiorentina et Milan lors de ses deux derniers matchs, la Juventus a encore déçu contre le Torino ce samedi (1-1). Déjà buteur lors du premier derby de la saison en novembre, Kenan Yildiz a pourtant remis ça d’un tir rasant à l’entrée de la surface (0-1, 8e). Le sixième but du jeune Turc cette saison. Nikola Vlašić a cependant ramené les Bianconeri à la réalité en claquant une demi-volée du gauche fantastique juste avant la mi-temps (1-1, 45e+1).

🇮🇹 BUT DE YILDIZ ! Le jeune prodige de Turin lance idéalement la Juventus face au Torino. Le match en direct sur L’Equipe live foot> https://t.co/vPFuOgFJSq #lequipeFOOT pic.twitter.com/kssfeaiE3T — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 11, 2025

La tension a poussé l’arbitre à faire le ménage lors du deuxième acte, et il n’a pas hésité à mettre un bon coup de balai : les deux entraîneurs, Paolo Vanoli et Thiago Motta, ont été expulsés à la 56e minute pour une prise de bec au bord de la pelouse. Comme la saison passée, la Juve aura donc perdu deux points, et ses nerfs, au Stadio Olimpico. Seulement cinquième du championnat, et menacée par la Fiorentina, la Vieille Dame est au pied d’une montagne, puisque l’Atalanta (14 janvier), Milan (18 janvier) et Naples (25 janvier) seront au menu des trois prochaines journées.

Le moment de vérité.