La prouesse du LOSC de Bruno Genesio

Vingt dieux.

Le LOSC se souviendra sans doute longtemps de cette soirée de janvier au Vélodrome. D’abord parce que les Dogues ont frappé un grand coup en s’imposant aux tirs au but contre l’OM (1-1, 3 TAB 4) pour se frayer un chemin vers les huitièmes de finale de la Coupe de France. Ce n’est pas tout : Lille a battu un record vieux de 50 ans en signant un 20e match d’affilée sans perdre, faisant mieux que la série de 19 rencontres de la saison 1973-1974.

Aucune défaite depuis le 17 septembre

L’équipe de Bruno Genesio est invaincue depuis le 17 septembre, soit quatre mois sans connaître la défaite, la dernière étant celle subie sur la pelouse du Sporting Portugal en Ligue des champions. Depuis, le LOSC a rencontré le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, la Juventus en Coupe d’Europe, mais aussi Lyon, Monaco, Nice ou encore l’OM à deux reprises sur la scène nationale sans jamais s’incliner.

🇫🇷 🏆 #CoupeDeFrance 😁 La joie de Bruno Genesio après la qualification en 8èmes ✅ 20 matchs sans défaite TCC, une série record pour Lille !#interview #OMLOSC pic.twitter.com/iAv60lMv3w — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 14, 2025

« Il y a beaucoup de joie, j’espère le 21e ce week-end, se réjouissait modestement Genesio au micro de Bein Sports après la qualif. En dehors de la série, ce qui était important, c’était de se qualifier, et le tirage ne nous avait pas gâtés. C’est à la fois une très belle perf, et on élimine un concurrent pour une éventuelle victoire finale. »

La suite du programme ? La réception de Nice et un déplacement à Liverpool. Même pas peur.

