Pronostic Lille Juventus : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Lille enchaîne les exploits

Quatrième de Ligue 1 la saison dernière, le club nordiste est passé au travers à Lisbonne face au Sporting (2-0) pour son premier match dans cette C1. Les hommes de Génésio ont ensuite réalisé un double exploit. D’abord à domicile face au Real Madrid (1-0), puis au Wanda face à l’Atletico. Profitant de l’inefficacité des Colchoneros et malgré un effectif largement remanié, Lille est allé prendre 3 points en terre madrilène (1-3), qui lui permet d’être en 15e position, parmi les clubs barragistes. Ce mardi, la bande à Benjamin André fait face à un autre grand européen, la Juventus Turin. En Ligue 1, les Lillois sont aussi sur une excellente dynamique puisqu’ils sont allés accrocher un nul à Monaco, avant de s’imposer à Bollaert contre Lens (0-2) et de faire un nul face à l’OL (1-1). Le week-end dernier, les 4es du classement pensaient partis pour prendre les 3 points face à Lyon mais ont été rejoints sur le gong.

La Juve doit passer un palier

Arrivé cet été avec énormément d’espoir, Thiago Motta a rapidement eu un impact sur les résultats de la Juventus. En effet, le club turinois s’est notamment imposé brillamment lors des 2 premières journées de Ligue des Champions contre le PSV et sur la pelouse de Leipzig. Toutefois, les Bianconeri ont été surpris lors de la dernière rencontre au Stade des Alpes face à Stuttgart. A l’instar de Lille, la Vieille Dame compte 6 points au classement et ambitionne de finir dans les 8 premiers pour s’éviter un tour de barrages. En Serie A, les partenaires de Vlahovic sont toujours invaincus mais ont concédé de nombreux nuls qui les mettent à 4 points du Napoli, leader. Le week-end dernier, après plusieurs partages de points, la Juve s’est reprise en disposant de l’Udinese (0-2).

Des bobos au LOSC et à la Juve

Lille reste privé des Umtiti, Haraldsson, Bakker ou Tiago Santos sont indisponibles tandis qu’Andre Gomes n’est pas sur la liste. De plus, Rémy Cabella est sorti blessé face à l’Atletico et semble trop juste pour reprendre. En revanche, le coach lillois a quelques certitudes avec un David toujours aussi efficace et un Zhegrova percutant. En face, Thiago Motta a gardé quelques cadres comme Vlahovic mais s’appuie aussi sur de nouvelles têtes comme le portier Di Gregorio, les français Kalulu et Thuram, le milieu batave Koopmeiners. Au rayon des mauvaises nouvelles, Motta déplore les indisponibilités des Milik, Luiz, Bremer, Danilo ou Gonzalez.

Les compositions probables pour ce Lille – Juventus :

Lille : Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson – Bouaddi, André – Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui – David.

Juventus : Di Gregorio – Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso – Koopmeiners, Locatelli, Thuram – Conceiçao, Vlahovic, Yildiz.

Le LOSC n’a plus de limites

Battu lors de la 1re journée au Sporting, Lille a ensuite brillamment battu les deux clubs madrilènes du Real et de l’Atlético. Ces exploits laissent imaginer que le LOSC peut encore surprendre tout son monde face à une Juventus certes grand d’Europe mais moins forte que la Maison Blanche. De plus, Génésio peut compter sur un groupe équilibré avec une base arrière solide, un milieu de terrain très actif et des touches techniques en attaque avec bien évidemment l’efficacité de Jonathan David (7 buts déjà en C1 et 5 en C1 en comptant les tours préliminaire. Impressionnant lors des derniers matchs européens, Lille ne se donne plus de limites. Sur une excellente dynamique, le club nordiste semble en mesure de prendre au moins le point du nul face à la Vieille Dame.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

