Jonathan David n’exclut pas de prolonger au LOSC

Les supporters lillois risquent de sabrer le champagne un jour trop tôt.

Actuel meilleur buteur de Ligue 1, Jonathan David (24 ans) effectue une première partie de saison de haut vol pour le LOSC avec déjà 17 buts en 26 matchs disputés toutes compétitions confondues. De quoi susciter la convoitise de plusieurs prétendants européens, raison pour laquelle l’attaquant canadien, dont le contrat à Lille expire en juin prochain, s’est vu proposer par son club une offre de prolongation de contrat : et selon lui, comme il l’a évoqué dans La Voix du Nord ce lundi, « la porte n’est pas fermée » à une éventuelle prolongation chez les Dogues.

Jonathan David termine en beauté l’année 2024 ✨ ✅ Dépasser la barre des 100 buts avec le @losclive ✅Remporter le Trophée UNFP du Joueur du Mois de Novembre de @Ligue1 Félicitations Jonathan 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/MXDxjzxx4E — UNFP (@UNFP) December 15, 2024

Comme le président l’a dit à plusieurs reprises, il y a des discussions […] On parle et, après, aucune décision n’est prise. On est en train de parler. C’est du 50-50 » a déclaré le chouchou de Pierre-Mauroy, admettant par ailleurs ne jamais avoir imaginé une telle trajectoire à son arrivée de La Gantoise en 2020 : « Quand j’ai signé, je ne pensais pas rester cinq ans ici […] Je n’ai pas considéré que c’était négatif de rester car j’ai toujours progressé ».

On voit mal comment il pourrait rester à Lille cet été, mais bon après tout, on dit ça chaque année.

