Pourquoi 2025 est l’année de Randal Kolo Muani

Prêté à la Juventus jusqu’à la fin de la saison et sans option d’achat, Randal Kolo Muani, en cruel manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, a enfin trouvé une porte de sortie. L’attaquant français va pouvoir rejouer, marquer, et surtout faire taire les critiques. Voici 7 raisons d’y croire.

→ Parce qu’il est enfin libéré des griffes du Paris SG

Deux saisons après son arrivée au Paris SG pour la coquette somme de 90 millions d’euros, Randal Kolo Muani boucle ses valises. Considéré comme un boulet ces dernières semaines, l’attaquant français n’aura pas été à la hauteur des espérances, en marquant seulement 11 buts en 54 rencontres avec le club de la capitale. Après seulement 453 minutes jouées sous le maillot parisien depuis le début de saison, l’ancien buteur de Francfort vient d’être prêté, sans option d’achat, à la Juventus jusqu’à la fin de la saison. Une issue qui semble arranger tout le monde. Kolo Muani va pouvoir s’éloigner pendant 6 mois d’un contexte bien trop pesant pour ses épaules et retrouver des sensations simples : jouer, marquer et, pourquoi pas, prendre du plaisir, chose qui doit cruellement manquer à « RKM ».

→ Parce qu’Éric Maxim Choupo-Moting, Moussa Diaby, Hugo Ekitike l’ont fait

Manquer de temps de jeu ou de reconnaissance dans la capitale, aller voir ailleurs et s’y épanouir, voici les trois étapes qu’ont connues de nombreux anciens joueurs parisiens ces dernières années. Que ce soit Éric Maxim Choupo-Moting, Moussa Diaby ou encore Hugo Ekitike, tous ont connu un rebond après une expérience mitigée avec le PSG (même si les détracteurs le justifieront en avançant que tout le monde peut claquer des pions dans le championnat allemand). Il n’y a aucune raison pour que le destin de Randal Kolo Muani soit différent.

ℳ𝒶𝓃 𝑜𝒻 𝓉𝒽𝑒 ℳ𝒶𝓉𝒸𝒽 – @hekitike9 👑👏 Ihr habt via mainaqila-App abgestimmt und Hugo Ekitike zum Man of the Match bei #SGETSG gewählt! #SGE | @Eintrachtesport pic.twitter.com/lGiDIsOp3N — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 2, 2024

→ Parce qu’il ne risque pas d’avoir de problème pour s’intégrer

Arriver en cours de saison n’est jamais simple pour un joueur, surtout quand on est en manque de confiance. Mais chez la Vieille Dame, le natif de Bondy ne risque pas d’être trop dépaysé. Déjà parce que dans l’effectif de l’actuel cinquième de Serie A, il y a pas moins de quatre joueurs francophones (Pierre Kalulu, Khephren Thuram, Timothy Weah et Samuel Mbangula). Mais aussi parce que l’entraîneur adjoint de Thiago Motta, Alexandre Hugeux, est français, tout comme l’entraîneur des gardiens Alfred Dossou-Yovo et le préparateur physique Simon Colinet, que le technicien italien a rencontrés au Paris SG (en tant que joueur, mais aussi comme entraîneur des jeunes). Il devient d’ailleurs le 27e Français à jouer sous les couleurs de la Juventus.

→ Il a une revanche à prendre sur l’Italie

Avant de rejoindre le FC Nantes, « RKM » a passé en U17 quelques essais en Italie, notamment à Cremonese, mais surtout à Vicenza Calcio, à l’époque en Serie B. Alors que cela fait plus d’un mois qu’il s’entraîne avec l’équipe de la « città del Palladio », son père ne sent pas l’affaire et demande à son fils de rentrer en France. Le retour à Neuilly-sur-Marne est vécu comme un drame pour l’international français. Finalement, à 26 ans, Kolo Muani revient en Italie avec, entre autres, un statut de vice-champion du monde. Il devra maintenant marcher dans les pas de Marcus Thuram et Theo Hernandez pour se mettre à son tour l’Italie dans la poche.

<iframe loading="lazy" title="Randal Kolo Muani | Le Terrain" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/n5iJly4VcZU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ Parce qu’il n’y a presque pas de concurrence

De la lumière, le natif de Bondy, capable d’évoluer à tous les postes de l’attaque, devrait en prendre sans trop de problèmes, puisque la Vieille Dame a vu ses attaquants se blesser un à un. D’abord, Arkadiusz Milik n’a pas joué la moindre minute cette saison à cause d’une opération du genou, tandis que Dušan Vlahović, acheté 70 millions (+10 de bonus) à la Fiorentina a raté les deux dernières rencontres pour des pépins physiques. Pour ne rien arranger, il peine à convaincre et serait sur le départ. La place est libre, Randal.

→ Parce qu’il est la pièce qui manque à la Vieille Dame

Outre la pépite Kenan Yıldız, la Juventus de Thiago Motta, qui a enchaîné face à l’Atalanta son 13e nul de la saison (oui, oui), a peu d’arguments pour faire trembler la défense adverse. Pour cause, sur les cinq dernières rencontres, seuls 4 buts sur 10 ont été marqués par des attaquants. Dans ce contexte, Randal Kolo Muani, qui s’est toujours montré irréprochable dans son comportement, même quand il ne jouait pas à Paris, peut briller et permettre enfin à son entraîneur d’espérer mieux que de glaner un point par rencontre.

→ Parce que la Coupe du monde arrive à grands pas

Meilleur buteur tricolore de l’année 2024, Randal Kolo Muani sait aussi qu’il joue gros lors des six prochains mois. En octobre dernier, Didier Deschamps avait eu des mots doux à son sujet : « Avec nous, il fait beaucoup de bonnes ou de très bonnes choses, avec une bonne efficacité. » Auteur de 3 buts lors de ses 5 dernières sélections et meilleur buteur tricolore de l’année 2024, « RKM », qui a déjà participé à une Coupe du monde et un Euro, a forcément en ligne de mire le Mondial 2026, organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour ça, il faudra progresser à la Juve et faire de nouveau trembler les filets pour faire partie de l’ultime liste de « DD ». Il n’y a plus qu’à.

