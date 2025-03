Kolo Muani se livre et évoque la forte pression au PSG

Un mariage raté.

Prêté par le PSG à la Juventus cet hiver, Randal Kolo Muani revit de l’autre côté des Alpes, avec déjà quatre buts et une passe décisive depuis son arrivée dans le Piémont. De belles performances récompensées par la distinction de joueur du mois de février en Serie A. « Je ne pensais pas que mes débuts se passeraient aussi bien », lance l’international français dans un entretien accordé à la Repubblica, où il se confie aussi sur sa difficile aventure parisienne.

« Je n’ai pas réussi à supporter la pression »

Arrivé à Paris à l’été 2023 pour un montant vertigineux, Kolo Muani explique les raisons de son échec parisien : « Pourquoi j’ai eu du mal au PSG ? Un Français à Paris, qui en plus a coûté 90 millions d’euros, a une énorme pression, et tout le monde n’est pas capable de la supporter. Je n’ai pas réussi. J’ai eu des possibilités et je n’ai pas su les saisir. Ça fait mal au cœur, mais je le répète : c’est le football, aucun regret. »

« Notre relation était très bonne. C’est un super entraîneur, il m’a donné beaucoup de conseils, continue le joueur de 26 ans au sujet de Luis Enrique. C’est une chance d’avoir un entraîneur comme lui. Il me faisait peu jouer ? C’est moi qui allais sur le terrain, pas lui. Il m’a donné des opportunités. » Prêté jusqu’à la fin de la saison, le reverra-t-on avec la tunique du PSG ? « Un chapitre refermé ? Non, vu que j’ai encore un contrat avec eux. Rester à la Juve ? Ma volonté est de jouer et m’amuser. Mais si les choses continuent comme ça, pourquoi pas ? C’est le club qui m’a ouvert les portes. »

En tout cas, ce n’est pas Thiago Motta qui va s’y opposer.

