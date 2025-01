Randal Kolo Muani encore en salle d’attente

Pas mal celle-ci.

Visite médicale : passée. Contrat : signé. Prêt : pas annoncé. Randal Kolo Muani doit signer à la Juventus, enfin commencer sa saison, mais il y a un hic : le PSG a déjà prêté trop de joueurs. Selon le règlement, un club français ne peut pas prêter plus de six salariés à l’étranger. Or, avec Xavi Simons, Cher Ndour, Nordi Mukiele, Carlos Soler, Renato Sanches et Juan Bernat, le compte est atteint.

Alors que Thiago Motta a déjà annoncé l’arrivée de l’attaquant français de 26 ans, les deux parties se disent confiantes pour boucler le sujet, annonce L’Équipe, qui ajoute que Cristiano Giuntoli, le directeur sportif turinois, n’est pas très content.

