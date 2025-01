Le PSG veut envoyer Kolo Muani en Italie

Prêt à partir ?

Comme l’annonce RMC Sport, le Paris Saint-Germain aurait en effet accepté le prêt sans option d’achat de Randal Kolo Muani à la Juventus, pour les six prochains mois. Une offre qui séduit tout le monde, sauf le principal concerné, encore dans l’expectative. En attendant la décision de RKM, Tottenham chercherait donc à entrer dans la danse. Sorti des plans de Luis Enrique, Kolo Muani n’a plus été convoqué sur une feuille de match depuis le 10 décembre dernier et un déplacement à Salzbourg (remplaçant durant la partie).

En Italie, l’international français devra gagner sa place dans un secteur offensif où sont installés Francisco Conceição, Dušan Vlahović, Kenan Yildiz, Nicolás González, Timothy Weah, Arkadiusz Milik et le jeune Belge Samuel Mbangula.

Du pareil au même, finalement.