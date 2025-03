La belle initiative de l’AJ Auxerre qui offre des places aux plus démunis

Le sport du peuple.

C’est une belle initiative que le club de l’AJ Auxerre a réalisé ce mardi soir. Via sa fondation Horizon AJA, le club auxerrois a participé à la Nuit de la Solidarité organisée par la ville, un événement qui a pour objectif « d’aller à la rencontre des personnes en grande précarité, de mieux comprendre leurs besoins et de leur offrir un moment de répit et d’échange », peut-on lire dans un communiqué. L’occasion d’inviter les plus démunis à l’Abbé-Deschamps.

Un repas chaud avec vue sur le match

« Le club a souhaité apporter son soutien en offrant des places pour notre match à domicile contre Le Havre », indique l’AJA. Une rencontre prévue le 4 mai prochain comptant pour la 32e journée de championnat, qui se déroulera avec des températures printanières et accompagnée d’un repas chaud fourni par le club bourguignon.

Ce n’est pas la seule action sociale que le club met en place. Depuis mars 2024, des QR sont affichés dans plusieurs endroits du stade et permettent aux victimes ou témoins d’agressions de le signaler. « On est vigilants, on préfère anticiper et éduquer avant que cela n’arrive . […] Si on peut modestement participer à l’amélioration de la société, il faut le faire, je pense », explique Baptiste Malherbe, président exécutif de l’AJA au micro d’ICI Auxerre ce vendredi matin.

🙏 L’AJA engagée auprès des plus démunis lors de la Nuit de la Solidarité 💙🤍 Le club a souhaité apporter son soutien en offrant des places pour le match contre Le Havre, accompagnées d’un bon pour un repas chaud à la buvette 🍽️#TeamAJA #JouonsLaCollectif — AJ Auxerre (@AJA) March 21, 2025

Une belle initiative au milieu de ce championnat de brutes.

Corentin Martins : « Avec Rivaldo, il y avait du respect et aussi une petite rivalité »