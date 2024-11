DAZN propose une nouvelle promo pour la Ligue 1

AT le Vendredi 08 Novembre à 17:18 Article modifié le Vendredi 08 Novembre à 17:59

On ne va pas se mentir, ce n’est pas un très bon signe.

Nouvelle baisse des prix chez DAZN. Ce vendredi, le diffuseur principal du championnat de France propose désormais une offre à 14,99 euros par mois, via son abonnement sur Amazon Prime Video. L’offre sera accessible aux spectateurs entre le 6 et 10 novembre, et s’écoulera sur les huit prochains mois. Pour rappel, la chaîne avait (encore) prolongé la baisse de ses tarifs la semaine dernière, en passant à 19,99 euros au lieu de 29,99 euros initialement.

Un coup marketing dans l’optique d’attirer de nouveaux abonnés, dont le nombre est bien trop insuffisant par rapport aux attentes. D’après L’Équipe, la chaîne recenserait 500 000 abonnements, soit un chiffre très éloigné des 1,5 millions espérés par la chaîne et la Ligue cet été. Et encore, certains bruits de couloir laissent entendre que la réalité serait un peu plus basse.

Bientôt un euro symbolique pour voir de la Ligue 1 ?

