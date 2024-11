Kehrer délivre Monaco face à Bologne

Une victoire au courage et à l’expérience pour Aleksandr Golovin et ses coéquipiers qui ont longtemps buté sur le gardien de Bologne, avant que Thilo Kehrer ne vienne délivrer Monaco dans les dernières minutes du match (0-1).

Bologne FC 0-1 AS Monaco

But : Kehrer (87e) pour les Monégasques

Les animations et les tribunes garnies du Stadio Renato Dall’Ara n’ont pas permis aux joueurs de Bologne d’obtenir leur première victoire de la saison en C1. De leur côté, avec un but du capitaine Kehrer dans le dernier virage, les Monégasques retrouvent le sourire après leur contre-performance face à Angers en championnat. Cette victoire assure pratiquement la qualification aux Monégasques pour la phase suivante de cette nouvelle édition de la Ligue des champions.

Łukasz aux gants d’argent

Si les protégés de Vicenzo Italiano n’ont toujours pas inscrit le moindre but dans cette Ligue des champions, ce sont pourtant eux qui ont allumé les premières mèches de la rencontre. Après un premier temps d’observation entre les deux formations, Juan Miranda a bien failli punir les Monégasques après la relance axiale hasardeuse de Wilfried Singo, mais l’Espagnol ne s’est pas suffisamment appliqué sur sa reprise (9e). Invaincus en Coupe d’Europe depuis désormais 29 matchs dans leur forteresse (un chiffre qui sent la naphtaline), les locaux ont tenu le choc, en grande partie grâce à leur gardien Łukasz Skorupski qui a empêché la traduction de la domination monégasque au tableau d’affichage.

Le portier polonais sollicité dès le quart d’heure de jeu a réussi à détourner la frappe de Breel Embolo sur son poteau (15e), avant que son invincibilité ne soit préservée par la VAR alors que Wilfried Singo pensait avoir trouvé la faille sur corner mais est coupable finalement d’un coup de coude (19e). Aleksandr Golovin n’a pas eu plus de réussite, malgré son coup franc parfaitement ajusté, qui a trouvé la détente de Skorupski sur la trajectoire de sa balle (35e), idem pour Maghnes Akliouche (42e). Du côté de l’attaque bolonaise, seul Sam Beukema est parvenu à pousser l’autre gardien polonais de la rencontre, Radosław Majecki, à intervenir (40e).

Reculer pour mieux contrer

Alors que Monaco s’est montré à son avantage lors des 45 premières minutes, le rapport de force s’est inversé au retour des vestiaires. Plus bas sur le terrain, les Monégasques ont subi les vagues rossoblù sans que la défense du Rocher ne cède pour autant. Jhon Lucumi s’est essayé de la tête (52e) avant que Giovanni Fabbian ne vienne obliger Majecki à effectuer une nouvelle parade (55e). Dominateurs en première période, les protégés d’Adi Hütter se sont contentés de repousser le danger en dégageant le plus loin possible pendant une large partie de la seconde période. Alors que plus grand monde n’espérait un dénouement heureux d’un côté ou de l’autre, Thilo Kehrer est venu d’un joli réflexe catapulter le ballon de la victoire au fond des filets de Skorupski, jusque-là irréprochable (0-1, 87e).

Avec dix points engrangés, Monaco s’adjuge la 3e place du classement avant d’affronter un calendrier éreintant en Europe. Bologne de son côté reste engluée dans les tréfonds du classement, à la 30e place avec seulement un petit point et toujours aucun but inscrit en pratiquement 50 frappes depuis le début de cette campagne européenne.

Bologne FC (4-2-3-1) : Skorupski – Posch, Beukema, Lucumi, Miranda – Freuler, Moro (Pobega, 46e) – Illing-Junior (Orsolini, 68e), Fabbian, Ndoye – Castro (Dallinga, 68e). Entraîneur : Vicenzo Italiano.

AS Monaco (4-2-3-1) : Majecki – Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa (Caio Henrique, 78e) – Magassa, Camara (Matazo, 78e) – Akliouche, Golovin, Ben Seghir (Minamino, 71e) – Embolo. Entraîneur : Adi Hütter.

