Angers sans gêne à Monaco

Monaco 0-1 Angers

But : Aholou (28e) pour le SCO.

« Et plus que l’air marin, la douceur angevine. » Joachim du Bellay aurait pu écrire la douceur monégasque, mais le poète d’Anjou a eu le nez fin pour décrire sa ville : calme, modérée et familiale. Loin des turpitudes récentes du club, c’est cet état d’esprit qui a permis à la ville du Maine-et-Loire de tordre le bras à Monaco (0-1), en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Un match sans trop de relief sur le Rocher, mais tout sauf un braquage, dans la mesure où Angers a trouvé face à lui un Monaco complètement endormi. Ronflant, parce que c’est le deuxième revers consécutif de l’ASM, qui avait paumé le derby face à Nice la semaine dernière. Le SCO fait, lui, le chemin inverse : une deuxième victoire de la saison, la deuxième d’affilée.

Le bijou d’Aholou

Si la bande d’Alexandre Dujeux a gagné plus de points en deux matchs que lors de ses huit premiers, une première pour elle depuis septembre 2022, la recette est classique : un bloc serré, compact, et quelques fulgurances devant. Une frappe dévissée de Jim Allevinah en guise d’avertissement, mais le Rocher était complètement à côté de la plaque tectonique ce vendredi soir. Pour confirmer la théorie des joueurs buteurs face à leur ancien club, Jean-Eudes Aholou n’a pas fait semblant. Jim Allevinah n’a pas eu le temps de savoir qui avait contré sa frappe – c’est Minamino – que le milieu de terrain déclenchait pied gauche des 20 mètres, en une touche (0-1, 29e). Le milieu de terrain marque son magnifique deuxième but en deux matchs.

☄️ Frappe monstrueuse + célébration à la Cantona = aura x100000. QUEL BUT DE JEAN-EUDES AHOLOU ! 🔥🔥 📲 BUT disponible gratuitement uniquement sur l'app Free FOOT avec DAZN ➡️ https://t.co/bsS765TOCc pic.twitter.com/JH1ZgHsHJH — Free FOOT (@FreeFoot) November 1, 2024

Ce bijou a suffi au bonheur angevin. Le club centenaire a ensuite tenté de se réveiller, mais Caio Henrique a complètement dévissé sa frappe (38e). En l’absence de Folarin Balogun (et de son capitaine Denis Zakaria), il n’a pas cadré un tir avant l’heure de jeu, une triste première cette saison. Adi Hütter a décidé de virer Georges Ilenikhena, quatre ballons touchés en 45 minutes, pour faire entrer de l’expérience à la mi-temps. Mais les 40 matchs en Ligue 1 d’Eliesse Ben Seghir n’ont pas permis de piquer la douceur de Louis-II.

Dans l’ennui monégasque de la seconde période, Lamine Camara a tiré à côté, pas Breel Embolo, mais l’international suisse est tombé sur Yahia Fofana, très rapide pour déplier son envergure (69e). Servi par Minamino juste après, l’attaquant vendange son pivot, malgré un magnifique contrôle. Trop de ratés pour espérer.

Angers s’est lui procuré quelques contres, le temps pour Himad Abdelli de rappeler qu’il pouvait avoir la délicatesse des pieds de Ben Seghir (90e+1), pour Estéban Lepaul de s’exercer à la demi-volée (82e) et pour Ibrahima Niane de faire les frais d’un magnifique retour de Wilfried Singo (90e). Les Angevins s’en fichent, car l’exploit est en route. Ils se donnent de l’air au classement (14e), alors que Monaco laisse l’occasion au PSG de s’envoler en haut de la Ligue 1. Monaco goûtera à la douceur bolognaise mardi en Ligue des champions, et devra s’y rendre avec un peu plus d’épices.

Monaco (4-4-2) : Majecki – Diatta, Singo, Kehrer (cap.), Caio Henrique (Ouattara, 83e) – Akliouche, Camara (Bouabre, 80e), Golovine, Minamino – Embolo, Ilenikhena (Ben Seghir, 46e). Entraîneur : Adi Hütter.

Angers (4-2-3-1) : Fofana – Arcus, Biumla, Lefort, Hanin – Aholou (Capelle, 72e), Belkebla – Allevinah (Belkhdim, 60e), Abdelli (cap.), El-Melali (Lepaul, 72e) – Niane. Entraîneur : Alexandre Dujeux.

