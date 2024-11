Un ancien dirigeant de clubs de la région lyonnaise jugé pour viols et agressions sexuelles

Répugnant.

Un homme de 67 ans, ancien entraîneur et dirigeant de plusieurs clubs de football de l’agglomération lyonnaise, sera jugé à partir d’aujourd’hui et jusqu’à vendredi devant la cour d’assises du Rhône, pour des agressions sexuelles et des viols sur plusieurs joueurs mineurs au moment des faits supposés, entre 1989 et 2018, lorsqu’il était au club de l’AS Martel Caluire. L’accusé, qui encourt jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle, a aussi exercé des fonctions bénévoles au sein de l’Olympique lyonnais entre 2018 et 2021, selon l’AFP.

D’autres victimes non identifiées ?

L’ancien dirigeant, au « profil de véritable pédocriminel » selon l’avocate de l’une des victimes, est accusé d’avoir abusé de sa fonction pour violer trois garçons d’une dizaine d’années entre 1989 et 1996, ainsi que d’autres agressions sexuelles entre 1993 et 1998, puis en 2018. Si beaucoup de victimes non encore identifiées sont redoutées par les avocats de la défense, des centaines d’enfants licenciés dans les clubs de foot de la région auront été en contact avec l’accusé au cours de sa carrière.

L’affaire est désormais entre les mains de la justice.

