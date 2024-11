Le capitaine lorientais portera un brassard spécial Vendée Globe pour le derby face à Guingamp

Des brassards pour raconter des histoires.

Week-end de départ du Vendée Globe oblige, le FC Lorient innove. Samedi, pour le derby face à Guingamp, le capitaine des Merlus Laurent Abergel arborera un brassard spécial, comme à chaque rencontre cette saison au stade du Moustoir. Cette fois-ci, l’objet que le natif de Marseille fixera autour de son biceps a été fabriqué à partir d’une voile recyclée du voilier monocoque Imoca de Yoann Richomme, skipper de Paprec Arkéa et de Lorient-La Base.

Instaurée cette saison, l’initiative d’éditer un brassard différent pour chaque match à domicile résulte, selon le club breton, d’une volonté de se connecter au territoire. Parmi les concernés, la compagnie des Indes de Lorient, la marine nationale et d’autres instituions présentes à Lorient et ses environs. « Une porte d’entrée pour raconter des histoires du club et du territoire », explique le FCL, qui s’appuie pour la fabrication sur 727 Sailbags, une entreprise locale.

Si avec ça, Lorient n’a pas le vent en poupe…

