Guingamp parmi les villes hôtes les plus attractives de Ligue des champions

Décidément, le Stade brestois est en train de mettre Guingamp sur la carte de l’Europe.

Le sport représentant pas moins de 10% des dépenses touristiques mondiales, l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies a fait appel à Live Football Tickets pour établir le classement des villes dans lesquelles il fait bon aller soutenir son équipe en Ligue des champions cet hiver. Parmi les critères, la température moyenne, la présence de la lumière du jour et le coût moyen d’un séjour d’une nuit pendant les mois de match.

Guingamp devant Barcelone, Londres et Paris

Et cocorico, le classement réserve une jolie de surprise. Pas pour la première place, puisque celle-ci est réservée à Lisbonne, désignée meilleure ville d’Europe pour une escapade sportive pendant la Ligue des champions de l’UEFA cet hiver. Quasiment 13 degrés de moyenne, six heures d’ensoleillement et une nuit d’hôtel à 120 euros, la capitale portugaise a de sacrés arguments.

Derrière arrivent Gérone, ses 6,7 heures d’ensoleillement et ses hôtels et restaurants pas trop chers, et Bologne, la ville avec le plus grand nombre de parcs par habitant. Puis, roulements de tambour, vient Guingamp et son village de 7000 habitants et son offre d’hébergement la plus compétitive de toutes. Encore plus stylé, la ville bretonne devance Barcelone, qui termine le top 5.

Les Ramblas c’est bien, la Fontaine de la Plomée c’est mieux.

