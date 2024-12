Tours-Lorient annulé !

Coup de théâtre à Tours !

Alors que le FC Tours, descendu en R1, se faisait une joie de recevoir Lorient, leader de Ligue 2, au stade de la Vallée du Cher, les Tourangeaux et leurs supporters vont devoir remballer leur bonne humeur et leur impatience. En effet, la rencontre, prévue à 18 heures ce samedi, n’aura pas lieu. Une annonce arrivée à seulement cinq heures du coup d’envoi, via un communiqué de la FFF, qui a informé les fans qu’ils étaient « appelés à ne pas se rendre au stade de la Vallée du Cher ».

Communiqué de la FFF concernant la rencontre des 32es de finale de #CoupeDeFrance entre le @ToursFC et le @FCLorient 👇https://t.co/GIr712KRJI — Coupe de France (@coupedefrance) December 21, 2024

En cause, une décision de la préfecture d’Indre-et-Loire et de la mairie de Tours, qui « ont constaté que le FC Tours n’était pas en mesure de mettre en place un dispositif pour garantir la tenue du match en matière d’accueil du public ». Le texte précise ainsi qu’en « conséquence, la décision a été prise en concertation avec les parties prenantes d’annuler la tenue de la rencontre », indiquant pour le futur que « la commission d’organisation de la Coupe de France examinera les suites à donner ». En espérant pour Tours qu’il ne soit pas contraint au forfait.

