Bryan Bergougnoux évoque le cancer dont il est guéri

Les années ont passé. Ancien jeune chouchou de Gerland, Bryan Bergougnoux (41 ans) est aujourd’hui entraîneur du Tours FC (R1), qui s’apprête à défier le FC Lorient en Coupe de France ce samedi (18h). Dans un entretien publié par Ouest-France ce vendredi, l’ancien joueur de l’OL et du TFC notamment évoque sa lutte contre un cancer de la parotide, diagnostiqué il y a un an et dont il se dit aujourd’hui totalement guéri : « C’est derrière moi. Bien sûr, il faut du contrôle encore, mais je me sens complètement guéri. Évidemment, c’est une chose fragile, donc ça peut revenir à tout moment, mais je n’ai plus envie de revenir là-dessus. Je ne me suis jamais senti malade, même si je sais que je l’étais un peu… Je veux seulement parler de football. »

Meurtri par la descente en N3 de son ancien club de Thonon-Évian, dont il était l’entraîneur et qu’il avait fait remonter de la R2 à la N2, Bergougnoux évoque surtout sa passion inébranlable pour le ballon rond : « C’est depuis que je suis né. Pas à 200%, mais à 1000%. Et d’ailleurs, c’est peut-être pour ça que ma santé… Mais j’aime trop ça. Je suis passionné en fait. » Arrivé cet été sur le banc du club tourangeau, BB espère bien jouer un vilain tour au FC Lorient malgré le rapport de force déséquilibré, les Merlus pointant actuellement en tête du championnat de Ligue 2.

