La retransmission minimale de la Coupe de France féminine pose question

La programmation des 8es de finale de Coupe de France a été dévoilée ce mardi par la FFF. Sur les huit affiches, qui auront lieu du vendredi 24 au dimanche 26 janvier, seules deux seront retransmises sur la plateforme gratuite de la fédé. Une bonne nouvelle en apparence pour les amoureux du foot féminin, étant donné qu’aucune affiche n’était diffusée sur ce service lors du tour précédent (il fallait payer OL Play pour voir l’élimination des Lyonnaises contre Reims), mais qui cache un retour en arrière lorsqu’on compare avec la saison dernière…

En effet, en 2024, à ce même stade de la compétition, six affiches étaient diffusées sur FFFtv, soit quatre de plus que cette année. Ce week-end, seuls les matchs FC Nantes-PSG (ce vendredi soir à 20h) et Cannes-Le Mans (dimanche à 14h) seront retransmis. Ce ne sont pourtant pas les belles affiches qui manquent, avec des confrontations intéressantes comme Reims-ASSE, Montpellier-Le Havre ou encore la belle surprise La Roche-sur-Yon (D3F) qui joue le Paris FC, deuxième de D1. Il faudra alors se débrouiller avec les diffusions indépendantes des clubs ou aller au stade pour voir ces six autres affiches.

C’est bien beau d’être professionnel, si on ne peut pas le montrer…

