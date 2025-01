On connaît les affiches de 8es de finale de la Coupe de France

On se frotte déjà les mains.

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France a été effectué ce jeudi soir par le handballeur Daniel Narcisse. Et il nous a réservé de belles affiches. Les deux Petits Poucets – Dives-Cabourg et Bourgoin-Jallieu (N3) – affronteront respectivement l’AS Cannes (N2) et le Stade de Reims (L1). Pour ce qui est de l’autre formation de National 2, le Stade briochin, elle recevra l’OGC Nice. Le Paris SG, champion en titre, ira au Mans, seule équipe de National encore en lice. Il y aura également un choc de Ligue 1 entre Strasbourg et Angers.

🔮 Le sort a parlé ! Voici les 𝟖𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆 de la #CoupeDeFrance 🏆 Qui ira chercher son billet pour les quarts ? 👀 Nous le saurons les 4 et 5 février prochain 🔜🗓️ Dites-nous quel match vous hype le plus ! 🔥 pic.twitter.com/5BGzP6gPp6 — Coupe de France (@coupedefrance) January 16, 2025

Rendez-vous le 5 février

Il ne faut pas oublier qu’il y a encore une rencontre des 16es de finale qui n’a pas été disputée : Haguenau-Dunkerque. Lille ne connaîtra que mercredi prochain l’identité de son futur adversaire. Précision importante : les rencontres de ces 8es de finale auront lieu le mercredi 5 février.

Sexy ?

