Sans pitié, le PSG pulvérise Saint-Brieuc

Saint-Brieuc 0-7 PSG

Buts : Neves (16e), Ramos (36e, SP 49e, 58e), Doué (55e), Mayulu (66e), Dembélé (85e)

La logique a été respectée dans le dernier quart de finale de cette Coupe de France puisque le Paris Saint-Germain a facilement disposé du Stade briochin (0-7) pour se hisser dans le dernier carré. Après en avoir passé autant au Stade brestois en Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique signent leur 21e match consécutif sans défaite, toutes compétitions confondues.

Pas résignés à l’idée de se faire marcher dessus dès le coup d’envoi, les Griffons ont tenté de regarder les Parisiens dans les yeux. Pour soulever un Roazhon Park acquis à la cause bretonne, Stan Janno s’est offert un raid solitaire, agrémenté de quelques passements de jambes devant Pacho, sans pour autant inquiéter Matveï Safonov (15e). Sur l’action suivante, les leaders de Ligue 1 mettent à peine quelques secondes pour revenir dans le camp adverse, monopolisent le ballon durant une longue minute, et trouvent la faille par l’intermédiaire de João Neves. Le Portugais est au rebond d’un tir de Désiré Doué, repoussé par la transversale (0-1, 16e). Le montant a de nouveau vibré sur une frappe enroulée lointaine de Fabián Ruiz (22e), ainsi que sur une tête de Gonçalo Ramos en fin de rencontre (76e).

Ramos à la finition, Doué partout

Très remuant en première période, Ramos a réussi à doubler la mise après avoir vu deux de ses tentatives, une tête puissante sur corner (10e) et une frappe dans l’axe trop molle (20e) arrêtées par Franck L’Hostis. Encore bien placé au second poteau dans le dos de Hugo Boudin, l’avant-centre est magnifiquement servi par Senny Mayulu et n’a plus qu’à conclure du plat du pied (0-2, 36e). S’ils avaient bien essayé de se révolter avant le retour aux vestiaires avec une frappe de Léo Yobé en angle fermé arrêtée par Safonov (39e), les Costarmoricains ont démarré le second acte de la pire des manières : en concédant un penalty. Lancé dans la surface, Khvicha Kvaratskhelia est stoppé irrégulièrement par un tacle de Christophe Kerbrat et offre un doublé à Ramos (0-3, 49e).

Mais cette deuxième période porte surtout l’empreinte de Doué. Déjà remarqué auparavant, celui qui faisait son retour dans le stade qu’il a tant fait vibrer s’est offert un vrai festival. D’abord auteur de la talonnade qui a permis le décalage menant au penalty, il a ensuite profité d’une remise du Portugais pour se décaler et allumer une mèche à ras du sol filant directement dans les filets (0-4, 55e). Dans la foulée, le milieu offensif polyvalent montre encore d’autres aspects de sa palette en récupérant le ballon dans son camp, en mystifiant Boudin d’un subtil dribble et en avançant jusque dans la surface briochine avant de glisser une petite passe pour Ramos. Lui ne se fait pas prier pour envoyer sa frappe, en une touche, dans le petit filet opposé (0-5, 58e).

L’ancien Rennais a délivré une deuxième passe décisive pour Mayulu, auteur d’une volée maîtrisée (0-6, 66e). Dans une fin de rencontre où le PSG a (enfin) accepté de laisser davantage le ballon, Saint-Brieuc était proche de sauver l’honneur grâce à Mathéo Ntumi (81e) ou Boubacar Diakhaby (82e), c’est finalement l’ogre qui a continué de manger. Pour planter le dernier clou et participer à la fête, Ousmane Dembélé, autre ancien du SRFC, a profité d’une belle ouverture de Bradley Barcola avant de conclure en angle fermé (0-7, 85e). Rideau !

Stade briochin (5-3-2) : L’Hostis – Le Marer, Angoua, Kerbrat, Boudin, Diakité (Diakhaby, 63e) – Beghin (Benhaim, 63e), Zakharyan (Rouille, 77e), Yobé – Janno (Konan, 63e), Gomis (Ntumi, 71e). Entraîneur : Guillaume Allanou.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Safonov – Hakimi (Kimpembe, 62e), Beraldo, Pacho, Hernandez (Barcola, 62e) – Mayulu, Ruiz, Neves – Doué, Ramos (Mbaye, 77e), Kvaratskhelia (Dembélé, 62e). Entraîneur : Luis Enrique.

