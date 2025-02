Stade briochin-PSG : une idée du foot et de la Coupe de France

Ils s’appellent Keith, Kaïs, Tidiane, Andrea, Nala, Enzo, Gabriel, pour ne citer qu’eux, et ils vont vivre ce mercredi soir un moment qu’ils n’oublieront jamais. Le match entre le Stade briochin et le Paris Saint-Germain ne fait pas vibrer la France entière, mais il raconte un tas d’histoires dont celle-là : à quelques secondes du coup d’envoi, les pensionnaires de National 2 arriveront sur la pelouse du Roazhon Park accompagnés de leurs enfants ou, pour certains, de leurs neveux ou nièces. Une nouvelle tradition initiée dès le 32e de finale contre Le Havre en décembre jusqu’au dernier exploit en date face à Nice, qui a encore été autorisée par la FFF pour ce quart de finale historique. « Il y aura des enfants âgés de 8 mois à 13 ans », se réjouit Coralie Labbé, la directrice du club costarmoricain.

Après la belle image, il y aura un match de foot entre deux équipes et surtout deux mondes, pour ne pas écrire deux univers. Tout est une question de perception : à une semaine de basculer dans autre chose face à Liverpool en Ligue des champions, ce qui doit être une formalité pour les Parisiens se présente comme une rencontre unique et une parenthèse enchantée pour les Bretons. Cela ne peut pas faire de mal, en ces temps agités, de se rappeler que ce sport peut encore s’ancrer dans le monde réel.

Le Stade briochin, le club de ces gens-là et de tout le monde

Loin des visioconférences chaotiques, des chapeaux de cow-boy et de tout le reste, le Stade briochin est un club que l’on peut situer entre le niveau amateur et celui professionnel. « Il y a plein de choses qu’on doit faire comme un club pro sans en être un en ce moment », confirmait dans un sourire Coralie Labbé ce mardi, sur les coups de 18h30, à la veille du grand jour, pendant que les filles des U18 s’occupaient de la vente des écharpes. « Pour gérer ce quart de finale, on a enchaîné les journées de travail de 8 heures à 23 heures, précise celle qui fait tout ou presque chez les Griffons. On a avancé à trois salariés et on a eu beaucoup d’aide de la part de bénévoles. Celle du Stade rennais pour la billetterie aussi, c’était précieux. Pour eux, organiser un match dans un stade plein, ça peut paraître banal, mais c’est tellement d’organisation. » Une semaine à part et, au fond, la réalité de milliers de clubs dans l’Hexagone, qui avancent et fonctionnent comme ils peuvent. Le Stade briochin, c’est un peu le club de tout le monde.

😱😱 C'EST TOTALEMENT FOU !!!! ⌛️ Mené jusqu'à la 88eme minute, le Stade Briochin s'offre le scalp de l'OGC Nice à la toute dernière seconde !!!! ➡️ Le club de National 2 élimine le club de Ligue 1 et se qualifie pour les 1/4 de finale de la Coupe de France !!#Action pic.twitter.com/PamJYM8VYH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 5, 2025

C’est aussi celui de Guillaume Allanou, qui cumule les fonctions de président, directeur sportif et entraîneur à Saint-Brieuc, sa ville de naissance, où il avait vu son rêve de devenir professionnel brisé en 1997 par la liquidation judiciaire du Stade, comme on l’appelle. Cette équipe briochine ressemble à tant d’autres dans les championnats nationaux. Il y a les darons de 38 piges, Christophe Kerbrat et Benjamin Angoua, plus de 350 matchs en Ligue 1 à eux deux ; le capitaine emblématique James Le Marer, briochin depuis treize ans, et d’autres gars du coin ; les jeunes Léo Rouillé, Boubacar Diakhaby et Antoine Nugent, tous formés au Stade rennais et qui vont vivre un moment spécial en foulant la pelouse du Roazhon Park. Eux comme Hugo Boutsingkham, Guillaume Beghin ou encore Hugo Boudin, le héros du huitième contre Nice, font partie de ces dizaines de milliers de joueurs qui ont dû accepter de s’éloigner de la cour des grands après le centre de formation.

Les gros et les petits font bon ménage

Il ne faut pas connaître la grande histoire de la Coupe de France pour s’indigner de l’absence des cadors aux côtés du Paris Saint-Germain à ce stade de la compétition. Ce n’est pas cette édition qui est une exception, ce sera plutôt celle où le PSG, Monaco, Lyon et l’OM se retrouveront tous en quarts de finale, un jour (l’OL, Marseille et l’ASM comptent dix qualifications en demies à eux trois depuis 2011 et l’arrivée de QSI, par exemple). Il est important, bien sûr, de ne pas subir une trop longue hégémonie parisienne sur ce monument du foot français, et il est réjouissant de se rappeler que le trophée a au moins échappé à Paris à trois reprises ces six dernières années, pour laisser croquer Rennes, Nantes et Toulouse.

Ce n’est pas un problème que de voir des clubs de National 2 comme Cannes ou le Stade briochin en quarts de finale, c’est essentiel et ces aventures inattendues font partie de l’histoire de la Coupe. Il y aura eu ces fiertés locales comme il y en a eu des tonnes d’autres depuis le début du siècle et l’épopée de Calais. On s’est même amusé à les recenser : Angoulême et Schiltigheim en 2003, Brive en 2004, Montceau et Vannes en 2007, Carquefou en 2008, Rodez en 2009, Quevilly en 2010, Chambéry en 2011, encore Quevilly en 2012, Moulins et Cannes en 2014, Concarneau en 2015, Granville en 2016, Fréjus Saint-Raphaël et Avranches en 2017, Les Herbiers et Chambly en 2018, Vitré en 2019, Belfort et Épinal en 2020, Rumilly Vallières et Le Canet en 2021, Bergerac et Versailles en 2022, Rouen et Le Puy en 2024.

La Coupe de France a besoin des gros comme des petits pour exister, et ce n’est pas bien grave si le PSG ne voit pas ce match contre le Stade briochin comme une priorité, pas plus que ne l’étaient ceux face à l’héroïque Espaly et Le Mans, ou ne le sera celui face à Lille trois jours plus tard. Coralie Labbé : « L’émotion va être aussi forte que ça aura été difficile, et si on s’arrête là, on retournera dans l’anonymat dans lequel on est en général. » La Ligue des champions peut bien attendre une semaine : à chacun ses soirées étoilées.

Le Stade briochin s’offre le Roazhon Park pour l’affiche contre le PSG