Coupe de France : l'énorme frisson briochin, le joli coup guingampais, l'épopée cannoise

Quatre-vingt-huit minutes de silence, puis la tempête : le stade Fred-Aubert a vécu une soirée d’anthologie, ce mercredi soir, alors que Saint-Brieuc (National 2) recevait l’OGC Nice en huitièmes de finale de Coupe de France (2-1). Menés après un but des Aiglons sur une frappe de Tom Louchet déviée (54e), le capitaine Christophe Kerbrat (vainqueur de la compétition en 2014…) et ses copains ont attendu la 88e et leur premier tir cadré – sur un immonde coup de billard – pour se sauver les miches. Mieux : à la suite d’un corner niçois foiré, les Bretons sont partis à l’abordage en contre, au bout du temps additionnel, et le défenseur central Hugo Boudin, à qui on avait accordé l’égalisation, s’est offert un improbable doublé (90e+7). Le Stade briochin est en quarts de finale pour la première fois de son histoire avec Le Havre (1-0), Annecy (1-1, 4-3 TAB) et désormais Nice à son tableau de chasse.

😱😱 C'EST TOTALEMENT FOU !!!! ⌛️ Mené jusqu'à la 88eme minute, le Stade Briochin s'offre le scalp de l'OGC Nice à la toute dernière seconde !!!! ➡️ Le club de National 2 élimine le club de Ligue 1 et se qualifie pour les 1/4 de finale de la Coupe de France !!#Action pic.twitter.com/PamJYM8VYH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 5, 2025

Le carton plein des Côtes-d’Armor

Pensionnaire du même championnat (dans laquelle elle est deuxième de son groupe), l’AS Cannes sera aussi de la partie – onze ans après sa dernière apparition à ce niveau – grâce à son succès sur Dives-Cabourg, qui évolue un étage en-dessous. Julien Domingues y est pour quelque chose : l’attaquant franco-portugais a lancé les siens avec un doublé express (9e, 12e) dont un retourné acrobatique à couper le souffle. Les Azuréens en planteront trois autres, tout comme de valeureux Normands (5-3 score final). Après Grenoble (3-2) et Lorient (2-1), les Cannois ont cette fois eu le droit à un tirage plus clément.

🏆 #CoupeDeFrance 🤩 Chafik Abbas exprime toute son émotion après la qualification de Cannes en quart de finale de la Coupe de France ! 🏆 pic.twitter.com/pkRe9AyTUC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 5, 2025

Au Stadium, Toulouse s’est fait trahir par les siens et sortir par le cinquième de Ligue 2, Guingamp (0-2), après avoir pourtant touché le montant à la demi-heure de jeu par Aron Dønnum (29e). Il y a d’abord eu Kalidou Sidibé, ancien de la maison et habile de la tête sur un coup franc de Rayan Ghrieb (52e), puis le capitaine Vincent Sierro, qui a offert le break aux visiteurs en se déchirant en fin de partie (but de Tanguy Ahile, 20 ans, à la 89e). Décidément une belle soirée pour les Côtes-d’Armor. Enfin, dans le seul choc de Ligue 1 de la soirée, Angers SCO a continué son chemin en s’offrant une victoire nette sur la pelouse strasbourgeoise (1-3). Déjà buteur lors des deux tours précédents (FC93 puis QRM), Estéban Lepaul a planté ses huitième et neuvième pions de la saison – huit de ses réalisations ont été inscrites sur les huit derniers matchs.

Strasbourg 1-3 Angers

Buts : Lemaréchal (13e) pour Strasbourg // Lepaul (2e & 15e) & El Melali (76e) pour Angers

Toulouse 0-2 Guingamp

Buts : K. Sidibé (52e) & Ahile (89e) pour Guingamp

Cannes 5-3 Dives-Cabourg

Buts : J. Domingues (9e & 12e), Abbas (45e+2), Mambu (69e) & Gonçalves Pereira (87e) pour Cannes // Thoris (25e), T. Fontaine (53e) & Bekombo (90e+4) pour Dives-Cabourg

Saint-Brieuc 2-1 Nice

Buts : Boudin (88e & 90e+7) pour Saint-Brieuc // Louchet (54e) pour Nice

Christophe Kerbrat, un roman de capes et d’épopées