Le PSG vient à bout d’une équipe d’Espaly héroïque

Il a fallu attendre les dernières minutes d’une rencontre beaucoup plus serrée qu’attendu pour voir le Paris Saint-Germain prendre le dessus sur les amateurs d’Espaly (2-4). Le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale, et les pensionnaires de N3 ont marqué les esprits.

Espaly 2-4 PSG

Buts : Gjeci (3e) et Fournel (71e) pour les Espaviots // Zaïre-Emery (37e), D. Doué (67e), Barcola (88e) et Ramos (90e+2) pour le PSG

Les habitués du stade Marcel-Michelin sont des amateurs de rugby, mais ils ont pu voir ce mercredi soir que le foot pouvait aussi avoir son charme, surtout quand arrive la Coupe de France. Jusqu’au bout, ou presque, une magnifique équipe d’Espaly a fait douter le Paris Saint-Germain, tenant du titre et finalement vainqueur dans les derniers instants (2-4). Le douzième de son groupe de National 3 n’a pas attendu longtemps pour faire comprendre qu’il n’avait pas fait tout ce chemin pour faire des photos avec les « stars » parisiennes. Trois minutes, c’est le temps qu’il a fallu aux amateurs pour passer devant et faire vibrer leur enceinte du jour. Mathis Mezaber a claqué le bon centre au bon moment pour trouver la tête de Kevis Gjeçi, qui a sauté sur une mauvaise sortie d’Arnau Tenas pour s’offrir un but dont il se souviendra longtemps (1-0, 3e). Un simple accident ? Un faux départ ? Sûrement pas, les Espaviots ont livré une rencontre admirable pour enquiquiner des Parisiens souvent bloqués et peu inspirés.

Les petits comme des grands

Les titis alignés (Axel Tape, Yoram Zague, Senny Mayulu) ont compris qu’il leur restait encore pas mal de route pour se faire une place au chaud chez les pros, alors que Jordan Étienne a fait en sorte de repousser l’échéance en stoppant les tentatives de Désiré Doué (18e) et Mayulu (31e). Le portier auvergnat n’était pas non plus invincible et il n’a pu qu’accompagner le ballon du regard sur le tir limpide de Warren Zaïre-Emery pour égaliser (1-1, 37e). Il n’était pas question pour autant d’abandonner leur rêve pour les locaux, poussés par un public en fête et portés par l’enjeu, qui aurait aussi pu leur couper les jambes. On a découvert une équipe, ce mercredi soir, à Clermont-Ferrand, et des joueurs remarquables, comme Gabay Allaigre ou Maxence Fournel.

[📺 LIVE] 🇫🇷🏆 #CoupeDeFrance 😲 Espaly tient en échec le PSG à la mi-temps ! pic.twitter.com/GyDxLySnGQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 15, 2025

Luis Enrique avait d’autres chats à fouetter que de féliciter ses adversaires à la pause : il a donc décidé de procéder à trois changements dès le retour des vestiaires pour lancer Nuno Mendes, Vitinha et Lee Kang-in. Les Parisiens n’ont pas vraiment réussi à faire mieux avec un onze pas loin d’être type, Étienne n’ayant pas peur de sortir devant Gonçalo Ramos (58e) et Doué croquant la feuille en envoyant une chiche hors du cadre quand la cage était ouverte (59e). L’ancien Rennais a quand même trouvé le moyen de se rattraper dix minutes plus tard, en coupant un centre signé Bradley Barcola pour mettre le PSG devant (1-2, 67e). Alors, rideau ? Un festival pour finir ?

Le PSG échappe aux tirs au but

Les Espaviots ont dit non, Tape manquant son dégagement sur un centre de l’incontournable Allaigre et laissant Fournel s’y reprendre à deux fois pour tromper Tenas et remettre les deux équipes à égalité (2-2, 71e). C’est ce qu’il fallait pour commencer à faire douter le champion de France, au point de pousser Luis Enrique à anticiper la séance de tirs au but en envoyant Matvey Safonov à l’échauffement. Le gardien russe restera finalement au chaud sous son plaid, le PSG douchant les espoirs fous d’Espaly dans les derniers instants de la rencontre, Barcola profitant d’un centre de Mendes pour planter de près (2-3, 88e) et Ramos transformant un penalty tout en puissance dans le temps additionnel (2-4, 90e+2). Paris sera au rendez-vous des huitièmes de finale, mais on ne peut pas conclure sur autre chose que ceci : bravo Espaly !

Espaly (5-4-1) : Étienne – Allaigre, Ichane, Curt, Uzun, Mezaber – Russo (Bendriss, 77e), Portal (Fila, 66e), Aït Boulaalam, Gjeci (El-Hammiri, 73e) – Fournel (Beaumont, 74e). Entraîneur : Lionel Vaillant.

PSG (4-3-3) : Tenas – Zaïre-Emery, Tape (Pacho, 72e), Hernandez, Zague (Mendes, 46e) – Ruiz (Vitinha, 46e), Neves, Mayulu (Lee, 46e) – D. Doué, Ramos, Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.

Revivez Espaly - PSG (2-4)