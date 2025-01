Le président d'Espaly encense le PSG et Nasser

Vincent Labrune a un nouveau copain.

Interrogé en zone mixte après le match héroïque de ses joueurs contre le PSG (finalement perdu 2-4), le président du FC Espaly (N3) a loué les nombreuses attentions du club parisien dans une soirée qui restera, pour sûr, dans leurs mémoires. Aux micros de plusieurs médias, Christian Perbet raconte qu’il a notamment reçu un appel de Nasser Al-Khelaïfi, alors en déplacement en Australie.

« Il m’a félicité, on a rigolé sur le fait qu’on m’appelle le Qatari d’Espaly, et il m’a dit qu’il nous inviterait tous lors d’un prochain match dans sa loge. Je lui ai dit que je voulais faire la photo avec lui. C’est beaucoup d’attention parce qu’il s’est levé dans la nuit en Australie pour m’appeler, c’est une vraie démarche », a confié le dirigeant du club espaviot, qui évoluait encore en niveau district en 2012.

« Le PSG respecte le sport amateur »

Très élogieux envers le PSG ce mercredi soir, qui a notamment laissé sa recette du match et dédicacé plusieurs maillots pour les locaux, Christian Perbet fera certainement très plaisir aux supporters parisiens : « C’est à la fois incompréhensible parce qu’on est personne et inversement, le PSG respecte le sport amateur, il faut le clamer haut et fort. C’est la vérité. Ils font des efforts, ils aident, ils sont transparents, ils sont professionnels, et il faut leur rendre hommage, parce que ce n’est pas l’image qu’on leur donne. »

Avec ce coup de projecteur unique et une rentrée d’argent peu commune pour un club de N3, le FC Espaly peut retourner à « sa » réalité avec force et détermination. « Demain, c’est fini. On parlera un peu de nous demain et après-demain on mettra le bleu de chauffe et on ira jouer aux Hauts Lyonnais et c’est bien, c’est nous », a conclu Christian Perbet.

Passer des stars du PSG à la lutte au maintien en N3, merci la Coupe de France !

