L’UEFA refuse l’installation d’une fan zone à Brest pour la réception du Real Madrid

Le foot à la maison.

L’initiative avait été un succès contre le FC Barcelone, elle ne sera pas répétée pour le Real Madrid. Le 29 janvier prochain, les amoureux du SB29 ne pouvant pas aller jusqu’à Roudourou pour voir leurs joueurs défier ceux de Carlo Ancelotti ne pourront pas non plus les encourager devant un grand écran. Fin novembre, plus de 3 000 supporters brestois avaient suivi le déplacement des joueurs d’Eric Roy au Barça depuis un parc des expositions en périphérie de la ville de Brest.

Canal+ bloque l’accord de diffusion

Mais pour ce nouveau match de gala en terres bretonnes, les fans ne pourront pas réinvestir ces mêmes lieux. Assidue quand il s’agit de gâcher la fête, l’UEFA a tout simplement décidé de ne pas l’autoriser. Selon Le Télégramme, l’instance du foot européen a indiqué au SB29 qu’elle n’autoriserait pas l’organisation d’autres fan zones, « en raison de ses obligations contractuelles avec ses partenaires commerciaux, notamment le diffuseur détenteur des droits nationaux de retransmission ».

L’UEFA relaie que le diffuseur Canal+ a limité son accord de diffusion à un seul match par saison (déjà utilisé contre Barcelone, donc) « au vu de l’impact que ce type de retransmissions a sur le modèle économique de leurs droits exclusifs ». En termes plus clairs, le business l’emporte encore sur la passion des supporters.

Les quelques billets remis en vente pour le match à Guingamp (avec priorité aux abonnés pendant 48 heures) ne permettront pas de satisfaire toute cette foule, qui devra trouver une solution de repli pour voir Hugo Magnetti museler Jude Bellingham pendant 90 minutes.

Une décision qui ravit les bars de la ville.

