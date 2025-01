Cherche latéral gauche de toute urgence.

Éric Roy a vu son Stade brestois réaliser une nouvelle prestation de premier plan ce samedi, face à Lyon (2-1). Pour autant, l’entraîneur des Ti-Zefs n’a pu totalement savouré ce succès, puisqu’il a vu deux de ses joueurs se blesser au cours de la partie. D’autant qu’il s’agit de ses deux latéraux gauches disponibles, Massadio Haïdara et Jordan Amavi. Le premier, titulaire, est sorti à la mi-temps pour une blessure au mollet. Il a été suppléé par le second, qui a lui aussi ressenti quelque chose au niveau des ischio-jambiers. Une énorme tuile sachant que ces deux joueurs pallient actuellement la blessure longue durée de Bradley Locko, survenue durant l’été. Autant dire que Roy a épuisé toutes ses cartouches à ce poste.

Un calendrier conséquent pour ne rien arranger

En conf de presse, le Pirate a eu du mal à digérer la nouvelle. « Je ne sais pas comment je vais faire la prochaine équipe. Déjà la blessure de Massadio était une grosse tuile, celle de Jordan derrière, je n’en parle même pas. Je me suis tout de suite dit que la suite allait être très compliquée. Et comme on a un calendrier très léger… », a-t-il déclaré avec une pointe d’ironie, son équipe ayant six matchs à disputer (dont le Shakhtar, le Real et le PSG) d’ici les trois prochaines semaines. Avant de continuer : « Le problème, c’est que même si tu es le meilleur recruteur du monde, il me faut un joueur pour mercredi (contre Nantes, en Coupe de France). Tu ne peux pas trouver un joueur pour mercredi, même pas pour samedi (à Rennes, en championnat). Quand tu fais venir quelqu’un, il faut qu’il s’entraîne et tout. Ce sera un joueur qui n’aura pas trop joué. Je ne pense pas que le Real Madrid va nous prêter (Ferland) Mendy et je ne pense pas que le PSG va nous prêter Nuno Mendes. Donc ce sera un joueur en manque de temps de jeu, qui aura envie de se relancer. »

Et un prêt d’Alphonso Davies, pourquoi pas ?

