Brest impose sa loi à Angers et continue de rêver d’Europe

Brest 2-0 Angers

Buts : Sima (19e) et Faivre (60e)

Stade brestois, coupe d’Europe !

Engagé dans une lutte à plusieurs pour les derniers strapontins européens, Brest ne lâche rien. À l’image de cette précieuse victoire face à Angers (2-0), qui permet aux Bretons de répondre à Lens, en attendant Strasbourg et Lyon.

Une partie parfaitement lancée par Abdallah Sima, venu ouvrir rapidement le score d’un joli coup de casque sur corner (1-0, 19e). Plus entreprenants, les Ty Zef auraient sans doute mériter de breaker avant même de rentrer aux vestiaires, mais le but de Ludovic Ajorque est refusé après un contact de la main, tandis que Mathias Pereira Lage échoue lui sur le poteau. Sur l’action, les Bretons perdent en plus Sima, touché au genou et forcé de quitter la pelouse sur civière.

Faivre termine le travail

Qu’à cela ne tienne, sous le déluge qui s’abat désormais sur le stade Francis Le Blé, c’est Romain Faivre qui s’occupe de débouler dans la surface et battre Yahia Fofana en deux temps pour mettre les siens à l’abri (2-0, 60e). Malgré plusieurs pépins physiques et une tête de Jean-Eudes Aholou sur la barre, Brest tient le bon bout et reste dans le short de Lens, provisoirement à un point de Strasbourg et d’une septième place qui pourrait être européenne en cas de victoire du PSG en coupe de France.

Qui en Bretagne ne rêve pas d’une nouvelle épopée sur les pelouses de Jagiellonia, Celje et autres Molde un an après avoir croisé le fer avec le Barça ou le Real ?

