Brest fait un bond au classement, Metz ne décolle pas

Angers 0-2 Brest

Buts : Labeau Lascary (26e), Del Castillo (32e SP) pour les Bretons

Fort d’un succès de prestige face à Nice (4-1), le Stade brestois a enchaîné à l’extérieur en allant s’imposer sur la pelouse de l’Angers SCO (0-2). Pourtant entreprenants d’entrée de jeu, les locaux se font surprendre par Rémy Labeau Lascary : le jeune Brestois célèbre sa première titularisation de la meilleure des manières en ouvrant le score du gauche, après avoir repris un service en profondeur de Romain Del Castillo. Cinq minutes plus tard, l’ailier breton – encore dans un grand jour – fait le break sur penalty après une faute de main d’Ekomié dans sa surface.

Angers continue son pressing haut au retour des vestiaires, mais Peter se heurte à un très solide Majecki. Et si Doumbia manque le but du 0-3 par deux fois, le Stade brestois résiste en gérant parfaitement pour maintenir son clean sheet. Deuxième succès d’affilée mérité avec, en prime, un énorme bond au classement de la 17e à la 9e place. De son côté, le SCO retrouve une place de relégable juste devant le FC Metz.

Metz 0-0 Le Havre

Preuve que la Ligue 1 est un championnat ultra alléchant, ce sont pas moins de 21 000 spectateurs qui se sont rendus à Saint-Symphorien pour assister au duel entre les deux pires équipes du championnat et en sont repartis avec le pire score possible : 0-0. Toujours en quête de sa première victoire de la saison, le promu messin joue d’ailleurs son premier acte aussi timidement que son adversaire, également candidat à la charrette. À la pause, aucun tir cadré à signaler d’un côté comme de l’autre.

Dans le second acte, ce sont Soumaré puis Khadra qui allument les premières mèches pour les visiteurs sans toutefois parvenir à concrétiser. Le Havre monte alors en puissance et s’installe progressivement dans la moitié de terrain d’un FC Metz chancelant, mais qui résiste tant bien que mal. À défaut d’attaquants efficaces, ce sont les deux défenses qui se sont distinguées pour offrir le premier résultat nul et vierge de la saison. Un résultat dont se contentera le HAC, qui sort de la zone rouge.

