Il y aura trois chocs de Ligue 1 en 16es de finale de Coupe de France

On a déjà hâte.

Alors que deux rencontres des 32es doivent encore livrer leur verdict (Lens-PSG, ce dimanche soir, et Tours-Lorient, qui a été annulé et pourrait même ne pas être joué), le tirage des 16es de finale de Coupe de France (qui auront lieu mi-janvier) a été effectué, et a offert trois affrontements entre équipes de Ligue 1 : Marseille-Lille, Reims-Monaco et Brest-Nantes. Côté choc des extrêmes, nous aurons trois matchs entre une N3 et une équipe de l’élite : Bourgoin-Jallieu contre l’OL, Thaon-les-Vosges contre Strasbourg, et Espaly-Saint-Marcel contre le vainqueur de Lens-PSG.

🏆🇫🇷 #CoupeDeFrance 🔮👇 Le tirage au sort complet des 16èmes de finale ! pic.twitter.com/l7SHQDYLPX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 22, 2024

Y’a plus qu’à.