Coupe de France : Sochaux s'offre Clermont, Le Mans casse tout, Valenciennes vient à bout de Thionville

On n’est pas passés loin d’un nouvel exploit.

Thionville a frissonné, mais Thionville s’est incliné, à domicile contre Valenciennes (National), ce dimanche en 32es de finale de Coupe de France : après être allés chercher l’égalisation à la 90e+7 grâce à Jules Vitoux, les Mosellans, pensionnaires de National 2, ont été vaincus aux tirs au but malgré une parade d’Alexis Zimmermann sur la tentative de Daouda Traoré (2-2, 4-5 T.A.B.).

Dans ce multiplex, on peut aussi noter la qualification aux tirs au but (0-0, 5-3 T.A.B.) du FC Sochaux-Montbéliard (National) contre Clermont (Ligue 2), le carton du Mans (National) sur la pelouse d’une Régional 2, Marmande (0-7 avec un triplé d’Arnold Vula) et la vaillance du FC 93 (National), qui a presque tenu en échec Angers (0-1). À domicile, l’EA Guingamp s’est de son côté offert Malherbe, à l’issue d’une fin de match folle (2-1).

Reste la rencontre la moins intéressante du week-end : Lens-PSG.

Les résultats :

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 0-2 QRM

Buts : Tshipamba (82e & 87e)

Marmande 0-7 Le Mans

Buts : A. Lauray (5e), Rabillard (10e), Voyer (33e), Vula (36e, 50e & 54e) & Matumona (84e) pour Le Mans

FC93 0-1 Angers

But : Lepaul (66e) pour Angers

Thionville 2-2 (4-5 TAB) Valenciennes

Buts : Omosanya (48e) & Vitoux (90e+7) pour Thionville // Lilepo (14e) & Woudenberg (74e) pour Valenciennes

Guingamp 2-1 Caen

Buts : Luvambo (79e) & Picard (90e+2) pour Guingamp // A. Mendy (86e) pour Caen

Sochaux 0-0 (5-3 TAB) Clermont