US Thionville-Lusitanos : le tour du bout du monde

L’US Thionville-Lusitanos nage en plein rêve. Premier de sa poule en championnat après huit journées, le pensionnaire mosellan de N3 s’est offert un trip de 16 000 kilomètres en Nouvelle-Calédonie ce week-end. Des vacances bien méritées après un départ canon ? Absolument pas. À la place, c’est un septième tour de la Coupe de France que les hommes de Julien François devaient honorer sur le terrain du club calédonien d’Hienghène Sport. Un rendez-vous en terrain inconnu qui a émané de l’esprit de quelques joueurs de l’effectif comme le relate François Ventrici, le président du club : « C’est parti d’une initiative de quelques joueurs de l’équipe première. Ils m’ont sollicité pour savoir si j’étais d’accord pour qu’on se porte volontaires pour un éventuel tirage au sort en Outre-mer et bien sûr, j’ai dit oui. Je pense que ça reste une très belle aventure qui restera gravée dans leurs mémoires toute leur vie. »

Pour s’en aller jouer de l’autre côté de la planète lorsqu’on est un club de N3, il faut avant tout remercier la 3F qui prend en charge tout le voyage. Une aubaine pour Vincent Collet, latéral de l’US Thionville-Lusitanos, qui ne perd pas une miette du plus long déplacement de la saison : « Je ne savais pas du tout qu’on pouvait faire ce genre de tirage au sort, on m’a dit du jour au lendemain que c’était possible… À titre perso, je ne sais même pas si j’avais assez d’argent de côté pour me les payer, ces vacances. Je vais envoyer un message à la FFF pour les remercier. (Rires.) »

Voyage jusqu’au bout du monde

Ce déplacement peu commun s’est apparenté à une villégiature pour l’effectif. Une façon de souder le groupe au-delà des trois, quatre coups de soleil qui resteront encore quelques jours en guise de souvenirs. « L’accueil des gens était incroyable, on va repartir avec des souvenirs inoubliables c’est sûr, assure Vincent Collet. C’était limite l’un de mes voyages préférés. J’ai tout donné, mes T-shirts, mes crampons, je n’ai plus rien, je ne peux même plus m’entraîner ! » Au-delà de ce superbe accueil, l’objectif affiché était simple : gagner pour se qualifier au prochain tour. Chose peu aisée dans un environnement totalement différent de la Moselle, où « il fait 4 degrés en novembre » comme le souligne Collet. Au mois de novembre, les températures à Nouméa varient entre 22 et 30 degrés en moyenne, ce qui représente une vraie variable à prendre en compte pour un match pareil. « Mercredi jeudi, on a bronzé fort, on est allé un petit peu dans la piscine, glisse le latéral mosellan, encore tout excité. Le vendredi, il fallait se calmer un peu, c’était la veille du match. Moi, je suis très fragile, donc il fallait éviter l’insolation. Après, le samedi, c’était les vacances jusqu’à ce qu’on entre sur le terrain. »

Une technique qui a payé. Face à une équipe d’Hienghène Sport qui pointe pourtant à la troisième place du championnat calédonien, les Mosellans se sont imposés sur un large score (4-0) en toute humilité. Car la rencontre a été plus disputée qu’il n’y paraît d’après Collet : « C’était très compliqué de gérer les conditions climatiques et l’impact physique qu’ils ont mis, c’est un autre style de jeu qu’en France. On met le 1-0 qui fait du bien en première mi-temps, ils ont 2-3 occases qui peuvent faire mal, mais la chance était de notre côté. (…) Ils ont livré un beau match. »

Les Lorrains vont revenir en France dans la nuit de lundi à mardi, mais comptent bien continuer à profiter de l’île jusqu’à leur départ. Après la victoire, Vincent Collet l’admet : « Ce soir, on va bien profiter. Avec le coach, on en a rigolé après le match, car on avait célébré comme si on avait gagné la Coupe du monde ! » Une parenthèse enchantée dans une saison qui s’annonce intense et dans laquelle il va vite falloir se replonger. Depuis la fusion entre le Thionville FC et le Thionville AS Portugais Saint-François au mois de mai 2021, l’équipe est en pleine bourre et vient d’enchaîner deux montées successives. Avant une troisième l’an prochain ? Le président de l’US Thionville-Lusitanos ne s’en cache pas : « L’objectif numéro 1 est la montée en N2. On fait partie des meilleurs clubs amateurs de la région Grand Est. » Cette épopée sera, qui sait, un des points de départ de cette success story ?

