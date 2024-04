Suivez en direct la grosse soirée de Ligue 1 !

Marseille 1-1 Nice

Buts : Clauss (31e) pour l’OM // Moffi (13e) pour Nice

Monaco 0-0 Lille

21h43 : Pas de penalty à Monaco, et ça file de l’autre côté avec une énorme occasion pour Haraldsson, qui manque encore le cadre…

21h40 : Ah, Minamino s’écroule dans la surface, il réclame un penalty. Monsieur Turpin dégaine un carton pour contestation, pour le moment.

21h35 : Cet OM-Nice part dans tous les sens, et Harit est inspiré. C’est forcément une belle soirée.

21h33 : OHHH QUEL BUUUUT DE L’OM !!! Luis Henrique envoie un centre du gauche qui file jusqu’à Clauss au deuxième poteau, qui catapulte une demi-volée dingue au fond de la cage de Bulka ! Sublime !

21h31 : Les deux matchs sont assez débridés, il y a des occasions pour tout le monde. Plutôt sympa à suivre ce mini-multiplex, non ?

21h29 : Veretout s’écroule dans la surface après un duel de bras avec Sanson. Pas suffisant pour siffler penalty.

21h27 : Au Vélodrome, Moffi vient de manquer une sacrée balle de but après un bon centre venu de la droite. Marseille n’y est pas.

21h25 : Les Lillois sont très joueurs, presque trop. Beaucoup d’erreurs de relance, qui pourraient être préjudiciables si Monaco s’appliquait un peu plus.

21h23 : Oh le pétard de Minamino… Le Japonais profite d’une mauvaise relance adverse pour envoyer un missile, qui file juste au dessus de la cage de Chevalier. André se fait encore soigner, pendant ce temps…

21h22 : Quel retour de Dante ! Le Brésilien sort un tacle monumental devant Harit, qui était prêt à allumer le gardien niçois !

21h20 : Bulka qui prend d’énormes risques au pied face à Aubameyang. Tout en maîtrise, le Polonais.

21h18 : La frayeur pour Monaco… Au deuxième poteau, Haraldsson met un petit ballon dans la surface, que Vanderson dévie. Le Brésilien est à deux doigts de tromper son propre gardien…

21h15 : DING DING DING !!! Premier but de la soirée… il est au Vélodrome ! Et il est pour Nice ! Arrivé main dans la main avec Boga face à Lopez, Moffi est chanceux et parvient à conclure avec de la réussite face à un but quasi vide !

21h12 : Ce sont les Lillois qu’on entend aussi fort à Louis-II ? Il faut avoir envie de se coltiner un déplacement Lille-Monaco en pleine semaine, mine de rien.

21h09 : Aïe… Déjà un gros coup dur pour les Lillois ? Benjamin André se tient l’arrière de la cuisse, ça sent pas bon.

21h06 : Et la première frappe marseillaise est pour Veretout. Aubameyang a trouvé son milieu de terrain en retrait, mais l’ancien Nantais envoie ça dans le virage.

21h04 : Première grosse occasion de cette soirée, elle est pour Lille ! Au bout d’une transition, Gudmundsson prend sa chance, mais ça file dans les bras de Majecki…

21h02 : Petit rappel : si Monaco ne s’impose pas ce soir, Paris est champion de France !

21h : Bonsoir à tous pour les arrivants, rebonsoir pour ceux qui étaient déjà sur le live Lorient-PSG ! Grosse soirée de Ligue 1, on va dévorer ça ensemble, avec Monaco-Lille et Nice-Marseille simultanément à se mettre sous la dent.