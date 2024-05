Chancel Mbemba dépasse Taye Taiwo dans l'histoire de l'OM

Mbembut !

Chancel Mbemba a inscrit l’unique but de l’OM jeudi soir face à l’Atalanta (1-1). Une superbe frappe du droit, entrée avec l’aide du poteau, qui a permis aux Olympiens de vite se remettre dans la partie et de ne pas tergiverser suite à l’ouverture du score de Gianluca Scamacca. Un but historique, aussi, à titre personnel, car le Congolais est désormais le seul détenteur du record de buts pour un défenseur de l’OM en Coupe d’Europe.

6 – Défenseurs ayant marqué le plus de buts avec Marseille en compétitions européennes majeures (C1, C2, C3 et C4) : 🥇 6 – Chancel Mbemba 🥈 5 – Taye Taiwo 🥉 3 – Gabriel Heinze et Basile Boli Taulier. #OMATA #UEL pic.twitter.com/S1IzOOjFJX — OptaJean (@OptaJean) May 2, 2024

Buteur contre le Sporting et Tottenham la saison passée en Ligue des champions, Mbemba a ajouté à son tableau de chasse Brighton, l’AEK Athènes, l’Ajax et maintenant l’Atalanta cette saison. Avec six buts au niveau européen, il dépasse donc Taye Taiwo. Derrière, Gabriel Heinze et Basile Boli s’étaient arrêtés à trois réalisations sous le maillot marseillais en Coupe d’Europe.

Mbemba Taye sa route, en espérant qu’elle mène jusqu’en finale.