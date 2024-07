Chancel Mbemba lofté par l’OM

La justice divine a bon dos.

Chouchouté par le public olympien, le défenseur central Chancel Mbemba va pourtant faire ses valises et quitter Marseille, à un an de la fin de son contrat. Selon La Provence, le capitaine de la République démocratique du Congo a été placé dans un loft d’indésirables par Roberto De Zerbi, qui ne compte pas miser sur lui pour la saison à venir, quand bien même il s’agit d’un des joueurs les plus réguliers de l’OM ces deux dernières années.

Les Phocéens sont ouverts à la moindre offre pour le joueur de 29 ans, et la plupart émanent d’ailleurs d’Arabie saoudite, signe que son départ représentera dans tous les cas une jolie plus-value, puisqu’il était arrivé libre à l’été 2022.

RDZ a choisi de tailler dans la viande.

Un club saoudien offre un pont d’or à Pierre-Emerick Aubameyang