Emmanuel Macron satisfait du mercato hivernal de l’OM

Medhi Benatia fait décidément des miracles.

Emmanuel Macron s’est rendu à Marseille, ce mercredi, mais a mal choisi son moment car aucun match au Vélodrome n’était programmé. Lors d’un entretien accordé à La Provence en marge de cette visite présidentielle aux côtés du Premier ministre indien, il a tout de même troqué son costume de chef de l’État pour enfiler celui de supporter de l’OM au moment d’évoquer le mercato hivernal de son club de cœur.

Macron savoir le retour du « collectif »

« Moi, je suis satisfait, je trouve qu’à chaque fois ça progresse », a-t-il expliqué, après un léger rictus d’étonnement au moment de la question sur ce sujet. « Moi, j’ai confiance dans le club, je trouve qu’il est solide et qu’il a été au rendez-vous de quelques grands rendez-vous ou plutôt de quelques grandes rencontres. Le mercato a permis, aussi, de continuer d’améliorer les choses. (…) Je trouve que cette équipe, elle re-progresse, elle re-va de l’avant. C’est un collectif », a souligné le président de la République, visiblement sous le charme de la tactique de Roberto De Zerbi.

Cet hiver, l’OM s’est renforcé avec les arrivées d’Amar Dedić, de Luiz Felipe, mais surtout d’Amine Gouiri et d’Ismaël Bennacer. De quoi pousser Emmanuel Macron à se rendre davantage au Vélodrome ? « J’espère et j’adorerais venir plus souvent. Mais, en tout cas, moi je suis très confiant et j’espère que tous les supporters sont derrière aussi. L’équipe le mérite », a-t-il développé.

Ce n’est pas le seul supporter de l’OM à habiter loin de Marseille, demandez aux Angevins.