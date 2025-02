La colère de Florent Hanin à propos de l’ambiance du stade Raymond-Kopa

Le stade Raymond-Vélodrome.

Si vous fermiez les yeux lors du but de Neal Maupay pour l’Olympique de Marseille face à Angers ce week-end (0-2), vous auriez pu croire que le match se déroulait au Vélodrome. Et ce ne sont pas seulement les 800 Marseillais du parcage visiteur qui ont fait ce bruit dans le stade. En effet, des supporters marseillais étaient dispersés dans tout le stade Raymond-Kopa ce dimanche soir, et ont monopolisé l’ambiance pendant le match. Forcément, cela n’a pas plu aux joueurs angevins.

Angers victime d’un homejacking

Florent Hanin, latéral gauche du SCO, a regretté cette ambiance et l’a exprimé en zone mixte après la rencontre. « Ça fait chier. Si vous voulez la réponse, ça fait chier. J’avais déjà poussé un coup de gueule contre Lyon, j’en pousse un autre. Les supporters, c’est bien, ils sont contents de voir des gros clubs. Ils voient Marseille, Lyon, le PSG. Mais il ne faut pas qu’ils oublient que si on descend, ils ne les verront pas, gronde-t-il dans des propos recueillis par Ouest-France. Franchement, ça fait chier parce qu’on est quand même chez nous, on espère un peu d’appui. Je ne vise pas tous les supporters, il y en a qui sont là à tous les matchs et je les en remercie. Mais franchement, on a un peu les boules. À l’échauffement déjà, on les entendait chanter, donc tu le ressens. On sait très bien que pour se maintenir, il faut faire de bonnes performances à domicile. Je pense qu’avec des supporters, c’est un peu plus facile. Ou au moins qu’ils n’appuient pas l’équipe adverse, ce serait pas mal. »

LE STADE RAYMOND-KOPA QUI CHANTE POUR L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE !pic.twitter.com/LD4d8rFITb — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) February 9, 2025

Les supporters marseillais, qui jouissent d’une situation comme celle-ci, ont poussé le chambrage après le match, en s’amusant à modifier la page Wikipédia du stade Raymond-Kopa pour le relocaliser à… Marseille, rapporte Ouest-France. Sale soirée pour les Angevins.

