De Zerbi : « Je ne suis pas là pour finir deuxième »

Au moins, c’est clair.

À l’issue de la belle victoire de l’Olympique de Marseille à Angers (0-2) en clôture de la 21e journée de Ligue 1 dimanche soir, Roberto De Zerbi a affiché ses futures ambitions avec le club phocéen : « Il reste encore 13 matchs et beaucoup de chemin à parcourir. Un nul et une défaite, et on va nous rattraper rapidement, a tempéré l’entraîneur de l’OM avant de poursuivre. Il faut regarder derrière soi, mais aussi devant. Si on n’a pas cette ambition de viser plus haut, ça peut être frustrant et même humiliant. [...] C’est quelque chose, pas forcément tout de suite, mais dans mon aventure à l’OM, au même titre que Pablo (Longoria), Medhi (Benatia), mais aussi les joueurs comme Rulli, Rabiot, Højbjerg, Bennacer et Kondogbia, je ne suis pas là pour finir deuxième. »

Gouiri et Bennacer déjà intégrés

L’entraîneur italien en a aussi profité pour encenser notamment deux recrues : Amine Gouiri, qui a délivré 3 passes décisives lors de ses 2 premiers matchs, et Ismaël Bennacer, qui a réussi 103 de ses 104 passes face à Angers : « Je suis très content de ce que fait Bennacer. On dirait qu’il joue avec nous depuis deux, trois ans, alors qu’il est chez nous depuis moins d’une semaine. Amine fait aussi un très bon match, c’est un joueur très fort, a pointé le technicien phocéen. Même lui ne se rend pas compte, je pense, du potentiel qu’il a. C’est un joueur vraiment complet. »

Prometteur.

