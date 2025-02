Marseille prend son temps et triomphe à Angers

Angers 0-2 OM

Buts : Rabiot (69e) & Maupay (74e) pour l’OM

Les encouragements fracassants de Jean-Jacques Batoum n’auront pas suffi. En réussite ces dernières semaines, enhardis par leur préparateur physique dans le couloir de Raymond-Kopa avant de se jeter dans l’arène ce dimanche, les joueurs du SCO ont longtemps résisté à l’OM, en se désintéressant totalement du ballon. Ils ont cependant craqué, en seconde partie du deuxième acte, et ont fini par s’incliner (0-2) face à la formation de Roberto De Zerbi, qui a possédé le ballon 80% du temps. Après un petit mois de résultats contrariants, Marseille se remet à enchaîner, après le succès plein d’entrain décroché contre l’OL il y a une semaine (3-2). Le matelas qui le sépare du troisième (Nice, à six points) est désormais confortable.

Les Olympiens fêtaient, à l’occasion de leur déplacement en Anjou, la première apparition d’Ismaël Bennacer et la première titularisation d’Amine Gouiri. Le premier a montré à la Ligue 1, en 65 minutes, pourquoi son arrivée en provenance du Milan pouvait être une très bonne nouvelle. Le second a déjà fait tourner le compteur à statistiques, avec deux nouvelles passes décisives – il en avait déjà délivré une sept jours plus tôt lors de son entrée contre son club formateur – et une implication, donc, sur tous les buts de son équipe ce soir. L’ancien Niçois et Rennais avait aussi envoyé un pointu au-dessus, en première (37e), à l’image de Marseillais à l’aise dans le jeu, mais moins dans la fameuse zone de vérité. Quentin Merlin, par exemple, a lui aussi eu sa chance (25e, 58e).

Angers n’a pas cadré

L’OM a beaucoup poussé, combinant dans l’axe, coulissant à gauche, forçant Florent Hanin à sauver (presque de la main) le ballon sur la ligne (60e), mais c’est pourtant sur corner que le dauphin du PSG a tout débloqué, grâce à la connexion Gouiri-Rabiot (0-1, 69e). Tout débloqué, oui, car fatalement le SCO a dû arrêter de se cacher et a ouvert des espaces à son hôte, qui a fait le break en contre par l’entrant Neal Maupay (0-2, 74e) et a vu Pierre-Emile Højbjerg vendanger (90e).

Dommage pour les Scoïstes, car peu avant l’ouverture du score, Estéban Lepaul – comme récompensé de ses efforts – avait eu une cartouche, qu’il avait laissé filer (65e) ; le hold-up était parfait, alors que jusque-là les locaux avaient fait lever le drapeau à chacune de leurs rares tentatives d’incursion. Sur la fin, Ibrahima Niane – bien entré dans cette partie – a buté sur l’impeccable Gerónimo Rulli (90e+3), à qui on n’a rien demandé de plus : il n’a tout simplement concédé aucun tir cadré.

SCO (4-2-3-1) : Y. Fofana – Raolisoa, Biumla, Lefort, F. Hanin (Ekomié, 80e) – Aholou (Capelle, 75e), H. Belkebla (Belkhdim, 55e) – Allevinah, Abdelli, El Melali (Ferhat, 55e) – E. Lepaul (I. Niane, 80e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

OM (3-4-2-1) : Rulli – Murillo, Balerdi, D. Cornelius – L. Henrique, Bennacer (Kondogbia, 65e), Højbjerg, Merlin (Maupay, 59e) – Greenwood (Nadir, 75e), Rabiot – Gouiri (Dedić, 75e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Les notes d’Angers-Marseille