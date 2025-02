L’OM bouffe du Lyon

Après un premier acte insipide, les Marseillais ont su renverser l’OL de Paulo Fonseca pour s’offrir un succès amplement mérité (3-2) au bout d’une seconde période de folie. L’OM renforce sa place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain, alors que Lyon enchaîne un nouveau résultat décevant et s’éloigne du podium.

OM 3-2 OL

But : Greenwood (61e), Rabiot (64e) et Henrique (85e) pour les Phocéens // Tolisso (53e) et Lacazette (72e, SP) pour les Gones

L’Olympico s’annonçait tendu, et il n’a pas déçu. Après une première mi-temps proche du néant dans le jeu, la rencontre s’est emballée au retour des vestiaires pour offrir un scénario similaire à celui du match aller. Menés contre le cours du jeu, les Marseillais ont su retourner l’Olympique lyonnais en un rien de temps. Avant, finalement, de l’abattre dans les dernières minutes. L’OM s’affirme ainsi comme le solide dauphin du PSG, tandis que l’OL, septième, prend du retard dans la course à l’Europe (trois points de retard sur Lens). Pour leurs premières, Amine Gouiri a brillé et Paulo Fonseca a chuté.

Silence, ça pionce !

Le pressing olympien met immédiatement les Rhodaniens dans la panade, et l’OM s’installe tranquillement dans la moitié de terrain adverse. Les Lyonnais peinent à proposer la moindre phase de jeu et s’en remettent à un coup franc parfaitement exécuté de Rayan Cherki pour créer le danger, mais la tête de Corentin Tolisso passe au-dessus (21e). Ce sera, d’ailleurs, l’unique incursion étrangère dans la zone de vérité phocéenne en première période (dix-sept ballons touchés dans la surface adverse à un en faveur de l’OM). Un terrible aveu de faiblesse de la part des hommes en noir, même si Murillo ne profite pas des cagades de Moussa Niakhaté et Clinton Mata sur un centre de Merlin (23e) alors que la frappe de Bilal Nadir est trop mollassonne (26e).

La domination marseillaise se stérilise au fil des minutes, orpheline d’un numéro 9 en pointe, pendant que les passes lyonnaises demeurent d’une imprécision sans nom dès qu’il s’agit de pénétrer dans la moitié de terrain adverse. L’OM reprend cependant le siège des cages adverses au retour des vestiaires, quand les offensifs lyonnais en profitent pour dégainer en contre : Alexandre Lacazette, absent des débats jusqu’alors, lance Ernest Nuamah, qui temporise et trouve Cherki… Lequel sert astucieusement Tolisso dans la surface, qui ne laisse aucune chance à Geronimo Rulli (0-1, 53e).

Un Gouiri qui vous veut du bien

Les hommes de De Zerbi accusent le coup, et Tolisso profite d’une bévue de Balerdi pour s’offrir un nouveau face-à-face cette fois remporté par Rulli avant de trop croiser sa frappe sur la même action (55e). Le coach italien se décide donc à tester son nouveau joujou, en la personne d’Amine Gouiri : trois minutes plus tard, sa première tentative sous ses nouvelles couleurs sourit à Mason Greenwood qui surgit au milieu d’une défense apathique et d’un Perri fautif pour pousser la balle au fond (1-1, 61e). Le Vélodrome se réveille pour de bon, Greenwood alerte cette fois Højbjerg dans la surface qui remet pour Rabiot, seul à bout portant (2-1, 64e).

L’euphorie gagne alors les Marseillais, jusqu’à ce centre contré de la main par le Duc dans sa propre surface : Lacazette ne tremble pas, envoie une praline en lucarne (2-2, 72e) et met un terme à l’invincibilité de Rulli dans l’exercice cette saison (trois pénos arrêtés). Les Olympiens reprennent malgré tout leur marche en avant, mais Perri s’emploie face à Greenwood (78e) avant de stopper miraculeusement une tentative de Cornelius à bout portant sur un coup de pied de coin (80e). Perri brille à nouveau devant Gouiri (82e), mais ne peut rien devant Luis Henrique, abandonné au second poteau pour reprendre un centre de l’entrant Pol Lirola (3-2, 85e). Assommé, Lyon ne bougera plus et l’OM s’assure un beau succès mérité.

Olympique de Marseille (3-4-3) : Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius – Luis Henrique, Rongier, Højbjerg, Merlin – Nadir (Gouiri, 58e), Greenwood, Rabiot. Entraîneur : De Zerbi.

Olympique lyonnais (4-2-3-1) : Perri – Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Matić (Almada, 86e), Veretout (Tessmann, 86e) – Cherki, Tolisso, Nuamah – Lacazette (Mikautadze, 79e). Entraîneur : Fonseca.

Les notes d’OM-OL