Avi Assouly, la voix du peuple marseillais

Il n’est pas là depuis une semaine, mais il sait déjà que l’homme qui vient de poser une tasse de café, un sucre et un Speculoos devant lui est supporter de l’OM. Avi Assouly a vite pris ses marques dans le quartier du Palais Bourbon. « Tu sais, j’ai les yeux grands ouverts. C’est énormissime. C’est la ligue des champions ! » Le 17 juin 2012, l’ancien commentateur des matchs de l’OM sur France Bleu Provence a été élu député. À sa grande surprise, et deux ans et demi seulement après avoir débuté dans le milieu en tant que délégué aux Grands évènements sportifs de Provence-Alpes-Côte d’Azur. « Moi j’étais très loin de penser que je ferais de la politique un jour, avoue-t-il. C’est Michel Vauzelle, le président de la région, qui m’a convaincu en me disant que je restais dans mon bain naturel, c’était la même eau avec laquelle j’allais me laver au quotidien. »

Charme et Tchèques

Malgré son inexpérience en politique, Avi Assouly n’est pas ce qu’on peut appeler un perdreau de l’année sur la scène marseillaise. « C’est la voix de l’OM. Quand j’allais à la Commanderie, les gens s’exclamaient en voyant les joueurs, mais aussi en apercevant Avi », présente Sébastien Volpe, fondateur du site Le Phocéen. Pour situer le statut social du bonhomme, disons simplement qu’Avi avait le droit de poser la première question à chaque conférence de presse (c’est lui qui dernièrement a appris à Mason Greenwood que son nom se traduisait « Bois Vert » en français, NDLR) et qu’il était le seul devant lequel tous les Marseillais s’arrêtaient à tous les coups en zone mixte. Évidemment, ses détracteurs l’accusent d’avoir volé un peu trop près du soleil. « C’est un mec de Tapie ! ça veut tout dire, et je trouve ça léger de la part de la gauche d’envoyer un mec comme ça à l’Assemblée », s’emporte l’un d’eux.

Une erreur en 30 ans ! Même pas une erreur, vu que je l’ai récupérée ! Si on s’acharne avec cette histoire, c’est parce que je dérange. Avi Assouly, ça dérange. Avi Assouly

Avi a effectivement débuté au micro sous la « présidence Bernard ». Un match à Nice pendant lequel il aurait annoncé dix fois un but sans que le ballon n’approche sérieusement des filets. « Oh, c’est Marseille, c’est la légende, j’ai dû le dire une ou deux fois », rigole-t-il. Qu’importe, Assouly est, de toute façon, un homme dans l’épaisseur du trait. Il est d’ailleurs surtout célèbre pour l’affaire dite du « Mlada Boleslav ». Cela se passe le 28 septembre 2006. Victorieux 1-0 au Vélodrome, l’OM vient de s’incliner 4-2 sur la pelouse du Mlada Boleslav au 1er tour retour de la Coupe UEFA. La voix de France Bleu Provence est alors persuadée que son club est qualifié puisque… les buts à l’extérieur comptent double (sic). Avant de réaliser son erreur, Avi livre deux minutes trente de commentaire halluciné aussi célèbres que l’altercation Larqué-Roland en 2002.

<iframe loading="lazy" title="Boleslav-OM: Commentateur à la masse..." width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/qnTl9SJgnO4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Aujourd’hui, il se défend avec vigueur, et à la troisième personne : « J’ai fait une erreur de fatigue. Avec les cachets que je prends, je n’avais pas dormi de la nuit. J’étais dans une cabine fermée. En face de moi, il y avait un pilier, je ne voyais pas le score. En plus, on dormait à 120 km, y avait pas de taxi, y avait rien, fallait prendre une voiture. J’avais la tête pour finir vite (…) Une erreur en 30 ans ! Même pas une erreur, vu que je l’ai récupérée ! Si on s’acharne avec cette histoire, c’est parce que je dérange. Avi Assouly, ça dérange. Parce qu’Avi Assouly, c’est un mec qui avance. Je ne demande rien moi, je ne demande rien. Je fais mon boulot, c’est tout. C’est pas grave. » Non, ce n’est pas grave. Et puis en commentaire sportif comme en politique, Assouly l’avoue sans problème : il n’est pas un technicien. « À l’Assemblée, je vais faire la seule chose que je sais faire depuis 72 ans : du Avi Assouly, martèle-t-il. Être honnête avec les gens, parler vrai et travailler, travailler, travailler. »

Député Avi

Comme il le dit lui-même, Avi Assouly est un homme qui « aime bien les défis ». Débarqué à 11 ans à Besançon en provenance d’Algérie, il commence par être le plus jeune greffier d’instruction de France à 20 ans. Il fait ensuite un petit tour en Israël en pleine guerre du Kippour, certains diront « comme soldat de Tsahal », mais Avi dément. « Mais non, forcément que non, s’enflamme-t-il. J’étais dans un kibboutz, le soir on faisait la garde. On aurait pu se faire tuer ou pas. » De retour dans l’Hexagone, il pose son barda à Marseille, enchaîne les piges à droite, à gauche, jusqu’à ce que le hasard le menotte à Radio France. Le 5 mai 1992, il ressort en effet des gravats de Furiani avec un traitement médical à vie et un contrat à durée indéterminée qu’il n’abandonnera que 18 ans plus tard.

Dernier défi en date : cette députation, qui en toute logique n’aurait jamais dû lui tomber dessus. Lorsque Marie-Arlette Carlotti lui propose d’être son suppléant aux Législatives de 2012, Avi n’accepte qu’en pensant « donner un coup de pouce à une collègue du conseil régional ». Et puis : François Hollande est élu et Carlotti nommée ministre, avant de dompter Muselier dans la 5e circonscription des Bouches du Rhône. Voilà comment Assouly se retrouve avec un siège à son nom sur la gauche de l’hémicycle. Bien évidemment, ce genre d’ascension fulgurante ne va pas sans attirer quelques inimitiés, notamment au sein d’un parti socialiste auquel il n’a pas encore pris le temps d’adhérer. « C’est humain. Vous êtes militant depuis 40 ans, vous travaillez pour être député, et au dernier moment il y a un mec qui arrive, on le prend et c’est lui qui passe. Moi aussi je serais énervé. » S’il veut éviter les calbotes, Avi sait qu’il n’a, cette fois, pas le droit au dérapage. « Si je dis une connerie, derrière on va dire « t’as vu, le gouvernement Ayrault, il a pris une ministre qui a pris une merde ». Il faudra être très rigoureux. La politique, c’est pas le commentaire. C’est sérieux, la politique. »­ Bonne nouvelle : il n’y a aucun pilier devant son fauteuil dans l’hémicycle.*

Avi Assouly, voix légendaire de l'OM, est décédé