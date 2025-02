Avi Assouly, voix légendaire de l'OM, est décédé

L’Olympique de Marseille pleure une de ses figures mythiques.

Avi Assouly, figure du journalisme sportif français et marseillais, s’est éteint dans son sommeil dans la nuit du 13 au 14 février, rapporte La Provence. Il avait 74 ans. La voix de celui qui officiait notamment sur France Bleu était légendaire auprès du public marseillais. Il était connu pour avoir survécu au drame de Furiani, après avoir passé plusieurs jours dans le coma, mais aussi et surtout pour sa capacité à faire vivre les matchs avec passion.

« Ils me font douter ces Tchèques »

Il était entré dans la légende du commentaire de sport et de foot un certain 28 septembre 2006. À l’occasion d’un mauvais souvenir pour l’OM avec une défaite contre le Mlada Boleslav (4-2), lors de laquelle il s’était emmêlé les pinceaux sur la règle du but à l’extérieur en plein direct à l’antenne avec son célèbre « ils me font douter ces Tchèques ».

« Ils sont debout, les Tchèques ! Ils espèrent un 5e… 6e but ! Ils sont debout parce qu’ils ont fait un bon match ! », s’était-il exclamé avant d’essayer de comprendre pourquoi les « Tchèques » fêtaient leur victoire. Avi Assouly pensait l’OM qualifié, avant de comprendre que, non, la règle du but à l’extérieur entraînait l’élimination de Marseille.

Je suis bouleversé d apprendre qu Avi Assouly nous a quitté cette nuit . Des centaines de souvenirs me reviennent. Depuis mes débuts il a été à mes côtés, il a jalonné ma carrière avec son humour, sa gentillesse, son amour pour le foot, ami indéfectible ! Repose en paix pic.twitter.com/54TRxBs9RK — Rolland Courbis (@rollcourbis) February 14, 2025

Après avoir pris sa retraite en 2010, il s’était lancé dans la politique en devenant député de 2012 à 2014, suppléant la socialiste Marie-Arlette Carlotti. Il n’avait surtout jamais lâché l’OM, assistant à toutes les rencontres au Vélodrome et continuant de faire des apparitions sur les plateaux TV.

Le Vélodrome devrait lui rendre un bel hommage, samedi, pour la réception des Verts.

Trois matchs de suspension pour la tribune populaire sud de Nice